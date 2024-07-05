全校3成5A生！竹北這所公立國中為何殺出重圍？

新竹縣竹北市成功國中今年考取5A比例高達33.8%，成績傲視全國，贏過不少老牌的私立學校，不少民眾都認為竹科效應在發威，父母都是任職竹科的高學歷人士，猶如是「基因複製」。新竹縣教育局長楊郡慈認為，讀書風氣或許才是拉高孩子整體表現的關鍵，校方也認為老師在課程安排上都下了許多功夫，帶動學生學習競爭力。

新竹縣教育局長楊郡慈坦言，以新竹縣最亮眼的東興與成功2所公立國中為例，除了5A學生人數比例高外，其實幾乎全校學生各科都在B以上，但並非每位學生都出身竹科家庭，或許「基因複製」一說並不那麼準確。

楊郡慈指出，念書的風氣或許是拉高孩子整體表現的關鍵，以成功國中為例，有的班級會讓學生兩兩一組，一對一的學伴互相學習，讓學生即便下了課，都會利用時間學習、相互指導，有些學生可能國文較強，就會去輔導弱的學生，數理較強也會指導自己的學伴，形成良性循環。

成功國中校長陳雯玲分享，學伴制度是讓學生形成良性競爭的過程，學校也會要求導師在平常學生課業上多給予耐心，各班導師也非常用心在聯絡簿跟同學交流穩定情緒，此外，學校在班級經營與課程帶領上，也強調學生成就應五育並重發展。

東興國中校長林健明說，老師在課程安排上下了許多功夫，也可觀察到學生留校自習的比例非常高，晚間自習人數甚至達到全校超過3成學生留校，周六上午半天同樣學生都會自主來學校唸書。

新竹家長對於孩子教育的著重，也讓不少新竹地區的校長們有感，市區學生的「質」確實比其他偏遠學校學生領先很多，無論是竹市或竹北的學區，平均家戶所得收入排名都在全國前5，竹科高收入家長有時間、有財力、有資源為孩子投入大筆教育經費，不僅要求課業，就連才藝都不落人後。