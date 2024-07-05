獨／竹科效應..5A生激增 進竹中竹女恐直逼建中北一？

新竹今年會考5A人數再創新高，達1750人，新竹縣5A比例達13%，新竹市更高達17%，甩開全台平均9%，被認為「竹科效應」發威。升學競爭激烈，順勢拉高竹苗區入學成績，要進竹中、竹女第一志願的5A成績有逐年拉高趨勢，直逼傳統明星學校建中北一女、桃園武陵等。不少家長擔憂孩子即便拿了5A都無法順利進入新竹的第一志願，紛紛改讓孩子北上求學 。

新竹縣補習教育協會理事長蔡士松指出，大新竹地區因為竹科整體發展「跳太快」，許多學生的家長都是竹科人或從事科技相關工作，幾乎每位都是高學歷知識分子，在基因遺傳上確實「高人一等」，加上新竹縣每年移入人口在2021年的資料顯示該年增加4545人，導致學校不夠讀，且竹科人敢生、有錢養，拉高整體競爭力，補習班密度也是全國最高。

蔡士松舉例，以六家高中來說，2015年首度招生時，只要1A4B就可以讀，去年錄取分數已飆升到4A1B，今年分數絕對再創高峰，但即使拿到5A也上不了竹中、竹女等名校，必須要5A4+以上才有機會。

新竹縣補習教育協會副理事長、金名補習班班主任黃建國以會考成績和畢業人數、各高中錄取名額分析，今年新竹實驗高中錄取級分為滿級分30分，需達5A10+、寫作5級分；新竹高中同樣為滿級分30分，需5A6+；新竹女中同樣需30分，需達5A4+；竹北高中為28分，需5A1+；建功高中為28分，需4A1B；六家高中為28分，需4A1B。

新竹高中教務主任呂順結指出，由於竹苗是同就學區，竹縣、竹市會考成績亮眼，連帶苗栗學子壓力大，也有許多苗栗學生，特別從竹南、頭份遷戶口到竹縣、竹市就讀，尤其116學年正逢龍年，學生數更創高峰，競爭將更激烈。

新竹女中校長林桂鳳也表示，竹苗區學生成績都很好，每年錄取分數都有提高趨勢。