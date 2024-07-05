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桃園偏遠高中獲補助交通車經費 新屋高中盼有業者承接

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園觀音、新屋高中因教育部國教署2021年擴大非山非市學生列入交通補助，2校去年開始申請，國教署補助9成，其餘由桃園教育局補貼。圖／桃園市教育局提供
桃園觀音、新屋高中因教育部國教署2021年擴大非山非市學生列入交通補助，2校去年開始申請，國教署補助9成，其餘由桃園教育局補貼。圖／桃園市教育局提供

桃園觀音、新屋高中因教育部國教署2021年擴大非山非市學生列入交通補助，2校去年開始申請，國教署補助9成，其餘由桃園教育局補貼。今年經費提高分別為1700萬及412萬，2校也增開路線服務學生。新屋高中表示，去年有經費但缺司機，目前正和業者洽談，希望能成功開校車路線服務學生。

桃園地處偏鄉的市立高中有復興區原鄉羅浮高中、新屋高中及觀音高中，羅浮高中率先獲教育部補助闢設專車，其他2校去年依教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點開始申請。

觀音高中112學年開設13條路線，約765名學生搭乘，核定約1130萬元，113學年預計開設17條路線，核定約1700萬元，皆由國教署補助9成；新屋高中112學年開設2條路線，約200名學生要搭乘，核定補助約102萬元，113學年預計開設5條路線，核定補助約412萬元，皆由國教署補助9成。

觀音高中校長林振清表示，去年學生搭乘穩定度夠，因此希望服務面向更廣，今年交通車尚在招標階段，7月11日新生報到，會讓學生盡快了解交通車各路線，調查哪些路線人多需要加開以利安排。

新屋高中校長陳大魁說，去年經費到位但標不出去，因此一整學年學生仍未有交通車可搭乘，今年爭取到更多經費，決定再加開3條路線，除了原本富岡、中壢火車站發車路線，新增大園、內壢火車站及楊梅的交通車，目前已和業者洽談中，希望今年能成功造福學生。

因非山非市補助僅提供高中學校，去年觀音高中國中部學生卻沒車搭引發反彈，教育局回應，後續有利用教育局有另外提供給國中小的交通車補助計畫，像學校有學區重新畫分導致學生上學受影響的學校，可提出申請，教育局評估補助。林振清說，去年教育局有另外補助，讓國中學生也有車搭。

立委涂權吉表示，每年針對校車補助經費都要爭取，經費非固定，今年爭取到位可造福學生，家長也更輕鬆。

國教署 教育局 觀音

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