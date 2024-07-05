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高中專業群科50校續招 提供3262名額

中央社／ 台北5日電

113學年度高中特色招生專業群科甄選入學的續招簡章今天公告，全國共50校、214個群科，提供3262個招生名額，較去年略增。

高級中等學校特色招生各項管道中，專業群科甄審入學報到後仍有餘額時，經主管機關核准，可辦理續招。教育部今天發布新聞稿，113學年度包括基北區、桃連區、竹苗區、中投區、雲林區、嘉義區、台南區、高雄區、屏東區、宜蘭區、花蓮區等11個就學區，都有學校參加續招。

教育部指出，今年總名額為3262名，較去年（3138名）略增，50校參與也較去年（48校）略增。其中基北區的名額最多，預計錄取870名；其次是高雄區，預計錄取769名。

招生職群以餐旅群的名額最多、共748名，其次是商業與管理群共607名，另外包括機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、外語群、設計群、農業群、家政群、藝術群共12群，都有學校開出名額。

教育部表示，續招於今天起受理報名，各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，可到特色招生專業群科甄選入學宣導網查詢。

屏東 教育部

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