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特招專業群科甄選入學續招 50校再提供3262個名額

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今日公告續招簡章，招生職群包括機械群、動力機械群、電機電子群等。記者陳正興／攝影
高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今日公告續招簡章，招生職群包括機械群、動力機械群、電機電子群等。記者陳正興／攝影

為了鼓勵國中畢業生適性入學，教育部113學年辦理「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」今日公告續招簡章。全國共50所技術性高中、214個專業群科班辦理「實務選才」，提供3262個招生名額，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，且不受國中學籍區域限制。

教育部國教署說明，113學年度續招參與學校以就學區域區分，共分為基北區、桃連區、竹苗區、中投區、雲林區、嘉義區、台南區、高雄區、屏東區、宜蘭區及花蓮區等11個就學區。其中以基北區招生名額最多，預計錄取13校53個科班870名；高雄區次之，預計錄取5校30個科班769名。

教育部指出，招生職群包括，機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、商業與管理群、外語群、設計群、農業群、家政群、餐旅群及藝術群等12群。其中餐旅群招生名額最多，預計錄取25校33科班748名；商業與管理群次之，預計錄取19校28科班607名。

教育部表示， 本管道自7月5日起受理報名，報名時間依各校簡章規定時程辦理，各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，可至特色招生專業群科甄選入學宣導網下載。

屏東 教育部

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