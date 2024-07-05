特招專業群科甄選入學續招 50校再提供3262個名額

擠進教甄窄門是多少人的夢想，但好不容易上岸了，有些人卻在中途退場。兩位告別十多年國中教職老師的血淚告白，除了無法逃離的行政壓力，她們看見現今教職體制的各種困境，更預見這個環境越來越帶有「毒性」。辭職後雖然過著入不敷出吃老本的日子，但是，她說「離開，讓我再次找到那個眼睛發亮的自己。」

2024-07-05 07:30