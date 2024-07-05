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中研院新科院士／楊儒賓：創作過程神祕 AI無法取代

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
中研院人社組新科院士楊儒賓。記者曾吉松／攝影
中研院人社組新科院士楊儒賓。記者曾吉松／攝影

新科院士楊儒賓，是台灣新儒學的代表人物，屢屢在哲學研究領域突破舊典範、開闢新議題。擔任清大講座教授的他，在理工重鎮任教多年，但至今都不用電腦，沒有手機等３Ｃ用品。被問到ＡＩ浪潮崛起，擔不擔心人文被ＡＩ搶走工作，他表示「ＡＩ缺乏精神內涵、沒有風格」，但這兩者都是人文領域的核心。

不用手機、電腦也不上網，楊儒賓也不吹冷氣。「這是對現代文明的抗議」，這些新科技對他來說「造成更多的干擾」，寧可捨棄、花更多時間看文章。而只用人腦閱讀文章，他認為可以更緩慢但更有深度，「所有創造的過程都是極大的神祕，跟你的人格和生命、風格有極大的關係」，這都不是ＡＩ可以取代的。

「法律是價值的學科、判斷的學科，要為社會尋求公平正義。」八十六歲的中研院新科院士王澤鑑，公認是兩岸民法第一人，曾任司法院大法官，也是中研院遷台後選出的首位法律院士，其著作「民法學說與判例研究」八冊堪稱經典，在台灣法學界有「天龍八部」之稱，對對岸也是影響深遠。他表示，希望對岸也能發展出尊重個人自由和價值尊嚴的法治環境，兩岸一起追求公平正義。

中研院迄今僅有三名法律院士，其中王寵惠為中華民國首任司法院長，王世杰則曾任中研院長，兩位都是在大陸選出，王澤鑑則是中研院遷台後首位選出的法律院士。王澤鑑認為，能獲選院士，也代表台灣的法學研究得到社會認同。他說，近年台灣社會重大爭議，包括同婚與國會改革，最後都必須進入法律領域找到答案，也代表台灣社會對法治的認同與肯定。

對於自己獲得「天龍八部」的封號，王澤鑑笑說，自己還有著作被封為「九陰真經」。他說自己是金迷，最近還在追天龍八部電視劇。

中研院 司法院 國會改革 王澤鑑 院士

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