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中研院新科院士／余振華：破壞式創新 創造巨大進步

聯合報／ 記者葉冠妤簡永祥洪敬浤／台北報導
中研院工程科學組新科院士余振華。記者曾吉松／攝影
中研院工程科學組新科院士余振華。記者曾吉松／攝影

第卅四屆中研院院士昨出爐，台積電研發副總經理余振華獲選工程科學組院士。在台積電任職卅年，研發先進半導體製程、先進封裝與異質系統整合製程的余振華說，工程師是最恐怖的人種，永遠持續往前走，自豪至今仍保有高度熱誠、興趣，追求破壞式的創新成果。

數學科學組的新科中研院院士洪上程，現職是中研院基因體研究中心特聘研究員，專長為醣化學、有機化學、化學生物學。洪上程表示，廿、卅年來，台灣的研究環境、設備進步了，但學生念博士班的意願卻變低了，大部分碩士班學生畢業後，反而投入半導體業，醣化學仍有許多未知需要開發，盼望能有更多人投入研究。

曾獲一千五百件美國專利，涵蓋先進晶圓製程、封裝及奈米電子異質系統整合關鍵技術領域。談起最鍾情的研發，余振華說，創新可以解決好多客觀上的煩惱與挫折，「一旦創新，樂趣都出來了！」且還必須是破壞式的創新，打破窠臼，創造出巨大的進步成果。

一路走來，余振華坦言天天都在卡關，但他說「工程師是最恐怖人種」，像螞蟻一樣持續往前走，過不去就鑽過去、繞過去、爬過去，努力找出辦法。面對壓力，最重要的是保持對工作的熱誠、熱情，他最大的成就是卅年如一日，至今對工作仍保有高度的動力與興趣，「有熱誠、樂趣，對壓力是沒有感覺的。」

對於輝達共同創辦人黃仁勳說的「摩爾定律已失效」，余振華認為，雖然摩爾定律遭受重大挑戰，但沒有CoWoS封裝技術，生成式ＡＩ很難出來。

中研院 半導體 台積電 院士

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