觀察站／AI浪潮中 中研院未忘人文光輝

中研院院士會議昨選出廿八名新科院士，創下近卅年來新高，人文院士有六名，一掃前兩屆的低迷。細數此次的新科院士名單，既有台積電院士余振華，也有中研院來台後首位法律院士王澤鑑、台灣新儒學代表人物楊儒賓及研究勞工議題的柯志明，可看見台灣社會與文化的豐富多元。

二○一六年中研院修改組織法加入工程科學組後，名額天花板從卅名提高為四十名，但只選出新科院士廿名，僅比只上屆多兩名，是足額的一半，顯示各領域都有人才斷層問題。當時上任未久的中研院長廖俊智表示，人才斷層將是上任面臨的最大挑戰。八年後新科院士名單繳出廿八名的成績單，台灣人才斷層的危機是否解除還未可知，至少可以看見中研院的努力。

人文院士名單是此次最令人驚豔之處。二○一六年舉辦的中研院院士會議，人文社科組僅提名五名院士候選人、三人當選，創下近年最低紀錄，中研院為此成立特別小組加強提名。二○一八年人文院士候選人十名，五名當選。二○二○年因疫情延期，二○二二年的院士選舉多了兩年累積，卻又退步，僅四名當選。據了解今年人文組提名不足十名，卻有六名當選，創下近年最高的當選率。

ＡＩ浪潮席捲全球，台灣出現「理工夯人文冷」現象，但中研院士孔祥重卻認為，正是ＡＩ時代，人文領域人才更形重要，台灣擁有晶片到系統平台供應鏈的世界領先地位，更應加入人文領域資源，發展和維護符合台灣多元、民主價值的ＡＩ模型。從中研院新科院士的名單，看見台積電與法學、新儒學、勞工研究融合的多元組合，正是台灣應發展努力的方向。