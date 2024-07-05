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中研院選出28位新院士 30年新高

聯合報／ 記者陳宛茜葉冠妤賴昀岫／台北報導

中研院昨公布34屆院士暨名譽院士，共計28名新科院士。記者曾吉松／攝影
中研院昨公布34屆院士暨名譽院士，共計28名新科院士。記者曾吉松／攝影
中央研究院昨公布第卅四屆院士暨名譽院士名單，共選出廿八位新科院士、二位名譽院士，新科院士人數創近卅年來的新高，其中人文及社科組選出六名院士，也一掃前兩屆的低迷，創近年新高。八十六歲人文院士王澤鑑，是中研院來台後首位法律院士；台積電副總余振華因發明關於ＡＩ的關鍵技術獲選工程院士，則是繼林本堅後第二位獲得院士的台積電人。

中研院院長廖俊智指出，本屆共選出廿八位院士，是近年新高。分別為數理科學組八人、工程科學組八人、生命科學組六人、人文及社會科學組六人，其中女性院士占七人。最年輕的是今年五十三歲數理科學組的金政，最年長的是人文及社會科學組的王澤鑑。

今年人文組新科院士共六位創下紀錄，包括王澤鑑、李艷惠、柯志明、彭信坤、楊儒賓與蕭高彥。柯志明為中研院社會學研究所特聘研究員，父親為在獄中寫出「新英文法」的政治受難者柯旗化。楊儒賓是清大哲學研究所講座教授，是台灣新儒學代表人物。

工程科學組共八位，史維、余振華、李建平、金智潔、傅立倫、楊陽、葉均蔚、裴有康。余振華專長為研發先進半導體製程，研發先進封裝與異質系統整合製程。他在台積電研發部門一待就是卅年。余振華和林本堅等人並稱「台積電研發六騎士」，如今兩人都成院士。

生命科學組共六位，李純慧、張大元、黃金生、楊長賢、廖敏妃、蔡宜芳。國際植物學家蔡宜芳長期在台灣深耕，在二○二一年獲頒美國國家科學院ＮＡＳ國際院士。黃金生為加州大學舊金山分校病理科教授，深耕神經科學領域卅年，也是台灣腦庫的推手之一。

數理科學組共八位，王金龍、邢泰侖、金政、洪上程、馬中珮、陳鎮東、葉乃裳、蔡兆申。馬中珮任教於美國加州大學柏克萊分校天文物理學系，研究專長是星系天文學和宇宙學中的理論與觀測問題，持續參與許多跨國研究及宇宙觀測計畫，兩年前榮獲美國國家科學院院士。

中研院表示，新科院士出爐後，中研院院士陣容增至二九九人，名譽院士增至十七人。

中研院第34屆院士暨名譽院士當選名單 製表／葉冠妤
中研院第34屆院士暨名譽院士當選名單 製表／葉冠妤

半導體 台積電 廖俊智 柏克萊 蔡宜芳 院士

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