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輔諮中心編制化 立委、教部不同調

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

立法院教文會昨天審查「學生輔導法」，逐項討論條文中，立委與教育部最大的爭執在學生輔導諮商中心是否「正式化」，不分藍綠立委都認為中心應正式化，並明確規範專業輔導人員的薪資待遇，以減緩離職率。但教育部認為正式化反而可能受限於編制員額，讓想成為專輔人員的人進不來。

攤開政院版與立委版，學生輔導諮商中心正式化與留才、薪資是最大差異。立委版本明訂，地方主管機關輔諮中心應有固定編制員額，此外，因專輔人員薪資待遇與民間薪資差異大，不易留才，也規範應明定主管人員兼職費、並合理調整專業輔導人員薪給待遇等，以減緩專輔人員離職率，累積輔導實務經驗，提升輔導工作品質。

不過，教育部國教署對此並不認同，且認為若將「正式化」入法，且要求要有固定員額編制，恐怕會讓有心的專輔人員更進不來，等於設下窄門。國教署長彭富源表示，若正式化可能受到員額法管控，且公務人員資格受到高考篩選，有意願想投入的人反而得報名考試，並不利於吸引人才。另外也有教育部官員補充，機關若要正式化，可能受到員額法管控，成立正式組織也有困難。

教文會召委柯志恩表示，這些她都理解，但說到底針對專輔人才到底要怎麼「加薪留才」？現場不分黨派立委都認為，穩定現行專輔人員薪資福利有必要性，無論是「正式化」、「常態化」或教育部所說的「永續化」，總之就是要想辦法讓薪資福利提高，才能讓專輔長才有意願進入校園。

主管 教育部 薪資

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