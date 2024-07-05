院版學輔法草案 專輔可望增千人

因遲遲等不到行政院版「學生輔導法」修正草案，立法院教育及文化委員會昨天直接審查立委所提版本。審查到一半，突然傳出通過政院版消息。召委柯志恩說，若不是委員會用這種方式催促，政院肯定還會讓大家等到天荒地老。會議最後決定下周一併院版續審，拚七月十五日會期結束前進入二讀協商。

去年底新北校園割頸案，校安問題受到重視，尤其專輔教師是否充足與品質更是關注焦點。昨上午朝野立委與教育部就立委版本草案討論，委員會已討論到草案第四條，突然出現政院版，讓現場一度出現混亂。

到底是繼續審查或併入政院版後再審，引發朝野立委討論。最後會議決定併入政院版本，下周一繼續審查，而昨天已討論出共識的條文內容就不再重新討論。

行政院會昨天修正十年未調整的「學生輔導法」，此次修法有五大重點，包括合理調整校園專業輔導人力、健全學生輔諮中心組織運作、促進三級輔導及跨專業合作、維護兒童及少年最佳利益、強化輔導人員多元在職進修。

各界最關注專輔人力提升部分，國小專任輔導教師編制將調整為廿班以下配置一人，每滿廿班增置一人；國中專任輔導教師調整為十二班以下配置一人，每滿十二班增置一人。教育部預估，修法後國中小將增加六○三名輔導教師，總數達五九四二人。

另外，高中以下學校主管機關的學生輔導諮商中心，除了依照主管學校數每廿校配置一人，同時增列以學生總數四千五百人至五千人配置一人的規定；教育部還得考量學校輔導案量、地理區域等特殊情況，在校園專業輔導人員總數百分之六範圍內，依需求核予特定主管機關外加人力，修法後最多可增加一九二名輔導人員。大專校院專業輔導人員部分，生師比將由一千兩百比一調整為九百比一，預計增加二一六人。

由於本周立法院教育及文化委員會已開始審議朝野立委所提的學輔法修正版本，行政院長卓榮泰也在行政院會提醒，教育部應確實計算院版及委員提案各版本所需增加的員額及經費，並妥適評估、對外說明相關可行性，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法。