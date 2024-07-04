曾發現超大黑洞…新科院士馬中珮 出身新聞名人家庭

中研院新科院士今天出爐，數理科學組8名中唯二女性之一的馬中珮父母是新聞界名人，她投入天文學曾發現超大黑洞；本土培育的院士洪上程則期許更多年輕人投入醣化學研究。

中研院今天召開記者會發布第34屆新科院士及名譽院士，其中數理科學組計有8名，合計現有院士人數65名，共計73名。

美國加州大學柏克萊分校韋伯講座教授馬中珮，是這次2名數理組女性新科院士之一，她的專長為天文物理及宇宙學，台裔天文學家的她，領導的團隊發現超大質量的黑洞，她的父母是資深新聞學者馬驥伸和前中華日報社長黃肇珩。

中研院說，馬中珮在理論和觀測天文學方面都做出重要貢獻，在天文學界很少見，她的主要研究成果包含成為完整宇宙微擾理論和玻爾茨曼代碼的開發者、暗物質普遍模型的創始者、首次推論出宇宙合併率、首次發現質量超過100億太陽質量的黑洞、對黑洞-星系的比例關係進行了修訂。

還有領導了MASSIVE調查，以揭示大質量星系及其中心黑洞的演化過程；首次獲得梅西爾87星系的3D視圖以及其巨大黑洞的新質量測量；還有首次通過脈衝星定時陣列檢測到低頻重力波等。

另一名新科女院士為加州理工學院Thomas W.Hogan物理講座教授葉乃裳，專長為實驗凝聚態物理、量子材料、奈米科技等。

中央研究院基因體研究中心特聘研究員洪上程，為本土培育的院士，專長為醣化學、有機化學、化學生物學。洪上程說，從上次投生命科學組，這次轉投數理科學組成為院士，感到很訝異、非常高興。

他也說，過去當學生時研究設備比較不好，現在設備比較好，但是很多學生唸到碩士紛紛投入半導體或生技業，感到可惜，希望更多人投入醣化學的研究，因為細胞表面的醣，會跟病毒、細菌感染有關，合成這些醣可嘗試做阻隔，相關研究還有很多未知可探索。

國立台灣大學數學系教授王金龍，專長為代數幾何、微分幾何。他說，不僅要感謝合作的團隊，也特別感謝妻子，因為她是長期一起推動研究的人。

王金龍說，他一直投入量子幾何學的研究，針對物理領域的超弦理論，主張時空事實上是10維度；對於人活在4維度，實際上還有更細微的內部空間，對此很多物理學家不同意，因為迄今無法做實驗展現，然而數學已用理論驗證，近20、21年來所做研究陸續發表。

他說，接下來還在試著把更細微的內部幾何全部分類出來，驗證量子的變化是不變的，真的能做到的話，會讓物理界相信超弦理論的正確性。

其中4名新科院士，包含密西根大學文理藝術（LSA）學院伍德魯夫（Michael B. Woodroofe）統計學教授刑泰侖，專長為極值理論、函數數據分析、時間序列分析、空間統計學。他說，感謝大家的支持。

美國芝加哥大學物理系、詹姆斯弗蘭克研究所和恩里科費米研究所教授金政，專長為原子物理。

國立中山大學約聘研究講座教授陳鎮東，專長為海洋化學、全球變遷、海水酸化。

以及東京理科大學教授蔡兆申，專長為低溫固態物理。