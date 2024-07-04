中研院院士「領域展開」 首見社會學、政治學者

中央研究院今天公布新科院士名單，其中人文社會組有6人當選，人數創下近年新高，這次人文新科院士也首見社會學者、政治學者等，擴增院士名單的專長領域。

中央研究院新科院士今天出爐，共28名學者專家當選，其中人文及社會科學組新科院士人數不僅創近年新高，也有新領域學者當選，其中除了有最年長的民法學泰斗王澤鑑，也有白色恐怖受難者柯旗化的兒子柯志明。

根據中研院資料，今年人文組新科院士包含王澤鑑、李艷惠、柯志明、彭信坤、楊儒賓、蕭高彥共6人。

86歲的王澤鑑曾任大法官，他也是中研院遷台之後出現的首屆法學院士，從事民事法學研究60年，著述立說未曾間斷，研究成果豐碩，學術見解精深。

李艷惠為美國加州洛杉磯南加州大學語言學系語言學教授，她結合當代語法理論的精神及漢語研究的踏實治學傳統，取得了突破性的成果；她也著重以漢語與別種語言之間的比較提出更為普遍的理論分析，並精確地解答了語言學界若干懸而未決的核心問題。

這次首次有社會學者及政治學者當選院士，社會學者柯志明是白色恐怖受難者柯旗化的兒子，現職中央研究員特聘研究員，專長是以台灣為基礎的歷史社會學、農民研究及勞動關係等，學術志業主要在探究台灣社會的存在及其意義也。

政治學者蕭高彥的學術研究則是闡釋政治思想義理，注重歷史時代脈絡以及當代重要議題，研究主題選擇較少研究的重要思潮，提出符合國際水準的學術分析，既參與國際學術發展，又促進台灣學術與文化進步與深化。

中研院經濟研究所特聘研究員、秘書長彭信坤也是這屆新科院士之一，其專長領域為區域經濟及國際貿易，在這些領域也都有卓越的學術貢獻，他也是亞洲地區最好的區域經濟學家之一。

楊儒賓則是清華大學哲學研究所暨通識教育中心合聘講座教授，專長為宋明理學、道家哲學、身體理論、神話思想，屢屢在中國哲學研究領域突破舊典範，開闢新議題，引領新思潮，也是重要文物收藏家。