中研院新科院士、人文院士雙創新高 86歲王澤鑑成首位法律院士
中央研究院第34屆院士暨名譽院士名單揭曉。共選出28位新科院士與2位名譽院士，新科院士人數與人文及社會科學組（6名）創近年新高。其中86歲的法學家王澤鑑，被認為是台灣民法第一人，曾任中華民國司法院大法官，則成為中研院首位法律院士。
人文新科院士共六位：包括王澤鑑、李艷惠、柯志明、彭信坤、楊儒賓與蕭高彥。
本屆新科院士分別為數理科學組8人、工程科學組8人、生命科學組6人，人文及社會科學組6人。其中女性院士有7人，最年輕的是數理科學組金政（男，53歲）最年長的是人文及社會科學組王澤鑑（男，86歲）。
中研院現有院士271人，新科院士出爐後，院士陣容增至299人。名譽院士原為15人，亦增加至17人。
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