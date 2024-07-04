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中信科大聚焦半導體工程與大健康產業

文／ 中信科技大學 提供

面對少子化衝擊，臺南遠東科技大學全方位轉型進行院系所整併，今年3月獲中國信託商業銀行董事會通過捐資，7月4日獲教育部同意更名為「中信金學校財團法人中信科技大學」（下稱「中信科大」），未來將聚焦科技及大健康產業，配合政府政策及產業需求，整合產學資源，培育國家重點產業專業人才。

中信科大與超過65家相關企業產學合作，推動技能深造課程與就業銜接，讓學生入學即就業。 圖／中信科技大學 提供
中信科大與超過65家相關企業產學合作，推動技能深造課程與就業銜接，讓學生入學即就業。 圖／中信科技大學 提供

中信科大校長鄭欽哲表示，中信科大位於南臺灣科技廊道上，緊臨著全臺第一大的科學園區，臺南科學園區與周邊園區的串聯，以及產業群聚效應，臺南已躍升為世界的臺南。中信科大為臺南科學廊道上最重要的大學，積極推動與產業接軌，並規劃讓學生入學即就業，學校在半導體工程、健康照護、精密機械、冷源空調、休閒管理等國家重點領域，培養科技與大健康產業實用人才。同時，也與超過100家相關企業產學合作，推動技能深造課程與就業銜接，更可攜手中國信託銀行企業客戶擴大人才培育對象，透過實踐教學與專業實習，幫助年輕學子獲得技能與技術，確保未來職場出路。

鄭欽哲校長強調，產業對擁有實作與技術能力的人才需求越來越高，學校有悠久的工科背景，穩定培育專業技術人才，目前已和多家南科半導體企業合作，鎖定發展半導體工程、機械工程及冷凍空調與能源等廠務人才養成，讓學生具備半導體人才的差異化優勢。健康學院則規劃多元學分學程，培養運動健康管理人才，課程預計涵蓋高齡金融與適合退休者等多樣服務。

遠東科技大學更名為中信科大，轉型精緻辦學，強化產業鏈結，並提供豐富且時間彈性的專業實務課程。 圖／中信科技大學 提供
遠東科技大學更名為中信科大，轉型精緻辦學，強化產業鏈結，並提供豐富且時間彈性的專業實務課程。 圖／中信科技大學 提供

除了配合產業人才需求調整課程外，中信科大也積極改造校內硬體設施，讓師生校園生活升級更有感。學校除了持續改善服務空間，成立明亮寬敞的聯合辦公室，縮短師生距離，同時打造優質的學習環境，開設咖啡廳、團購商店、引進外部餐飲店等，並結合臺南市交通局建置YouBike站，強化校園生活機能，致力成為南科生活中心，善盡大學社會責任。

中信科大緊鄰臺南科學園區，臨近國道8號，經國道1號與3號，南來北往十分便利，各系所優異的產學整合表現，課程豐富且時間彈性，搭配優質宿舍全年入住，學生選擇超值入學方案學雜費加住宿費只要月繳3千元，是「入學即就業」的最佳管道，還有機會獲企業全額贊助。中信科大113學年度單獨招生將於8月8日至15日開放報名，考生備妥備審資料並檢附學歷證件及成績單即可線上免費報名，詳細招生資訊請至中信科大官方網站查詢，或逕洽招生服務處06-5979566#7701。

中信科大官方網站：www.feu.edu.tw

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