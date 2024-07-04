接見國際科展代表團 總統：優秀人才提升台灣能見度

總統賴清德今天接見科展代表團表示，迎向全球智慧化及面對氣候變遷等挑戰，需要更多優秀人才，為台灣的科學研究打下更紮實的基礎，並和國際社會攜手尋找因應策略，透過每次參賽與交流，提升台灣國際能見度。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安陪同下，接見由美國國際科技展覽會特別獎評審教授李文献所率領，中華民國參加2024年各國國際科學展覽會代表團。總統致詞時表示，很高興能與來自全國各地，今年代表國家參與國際科學展覽的學生見面交流，並感謝大家向全世界展現台灣多元又強大的科學實力。

總統說明，台灣科學教育館每年舉辦「台灣國際科學展覽會」已經超過22年，為鼓勵學生參與科學研究，獲得更多國際交流機會，教育部今年投注更多的經費支持。因此，今年有27國、369件作品報名參加，達到歷屆最多。

總統提到，從台灣的參賽者中，選出48名學生、29件作品代表國家參加世界各國的科展。台灣今年參加的國際科展也比過去增加3個，達到11個。今天在場的學生就是千挑萬選所選出來的，祝福大家能夠一路平安、順利成功。截至目前，代表團在「美國國際科技展覽會」這項全球規模最大的中學生科展競賽中，奪下7個獎項。

另外，在「義大利科學博覽會」、「突尼西亞國際工程與科技節」，以及「加拿大科學展覽會」，代表團的5件作品，更是全數獲獎。

總統感謝科教館用心舉辦活動，並再次感謝每一位學生和老師的辛苦付出，不只創造豐碩成果，也提升台灣的國際能見度。下半年到明年，還有7個代表團，他也預祝參賽者都有亮眼的成績。

總統表示，相信透過每一次的參賽、交流，可以提升大家的見聞與學識，也持續地發掘問題、解決問題，一步一步引領台灣的科學發展。

總統透露，今年有學生嘗試開發組織蛋白酶B的抑制劑，希望善用科技提供新的醫療服務，「厲害喔」。也有學生使用廟宇的廢棄香灰再製材料，為減少環境中的二氧化碳貢獻心力，「這嘛真好」。這些研究，都攸關醫藥生技發展及淨零碳排的趨勢，可以看見學生們對全球性議題的關注。

總統強調，現在迎向全球智慧化與面對氣候變遷等挑戰，需要更多優秀人才，為台灣的科學研究打下更扎實的基礎，並和國際社會攜手尋找因應策略。未來，政府會持續推動「高等教育深耕計畫第二期」，擴大培養更多具備科技及人文素養的跨領域人才。

總統期盼，學校能與政府一起努力，並感謝崇友文教基金會、李國鼎科技發展基金會、育秀教育基金會，以及映象有限公司等單位，對科學教育的長期支持。

總統表示，現場的學生代表國家參加競賽，都是台灣科學實力的代言人，希望大家繼續保持對科學研究的熱情，為自己創造更傑出的成就，也為台灣的科學發展貢獻力量。