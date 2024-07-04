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院版學輔法今通過 柯志恩：嚴厲譴責行政院、太慢耽誤青春

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法院教育及文化委員會召委柯志恩。記者董俞佳／攝影
立法院教育及文化委員會召委柯志恩。記者董俞佳／攝影

立法院教育及文化委員會因遲遲等不到院版「學生輔導法部分條文」修正草案，今天直接審查立委所提版本。不過，上午審查過程中，政院也發布通過院版草案。召委柯志恩接獲消息後，在現場嚴厲譴責行政院版本來得這麼慢。會議最後做出下周一併入院版續審該法，拚7月15日本會期結束前進入二讀協商。

立法院教育及文化委員今天審查立委所提「學生輔導法部分條文」修正草案，針對是否將諮商輔導中心正式化，多名立委與教育部立場不同。上午行政院院會也通過教育部提出的「學生輔導法部分條文」修正草案。

柯志恩表示，已經等了1年4個月，左等右等終於等到今天行政院版才通過，如果草案版本跟之前的差別不到10%，她將繼續譴責行政院，耽誤她的青春。

柯志恩表示，今天委員會已經討論到第4條，為了拚本會期通過委員會，下周一將持續審查，屆時將併入政院版本審查。

今天委員會多名委員與教育部針對是否將諮輔中心正式化立場不同。根據委員提出的草案，學生輔導諮商中心應正式化，並受中央行政機關組織基準法保障，另為強化學生輔諮中心功能，主管人員兼職費、督導設置基準與資格、合理調整專業輔導人員薪給待遇等，應明定規範，以減緩專輔人員離職率，累積輔導實務經驗，提升輔導工作品質。

不過，教育部方面認為，若將正式化入法，在現行實務上可能窒礙難行。國教署長彭富源表示，若正式化可能受到員額法管控，因公務人員資格受到篩選，可能因此成為窄門，讓有意願想投入的人反而受到考試的阻礙。另外也有教育部官員補充，機關若要正式化，可能受到員額法管控，成立正式組織有困難。

柯志恩表示，今天討論的部分仍請教育部看如何調整，其餘法條下周續審。若不是委員會用這種方式催促，政院肯定還會讓大家等到天荒地老。

教育部 柯志恩 行政院

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