快訊

30%女性「未成年先成婚」，獅子山共和國立法嚴禁童婚

2024全球Emoji「過氣」大調查！OK手勢被嫌棄No.1 前3名超常用好意外

王建民遭控和美女醫搞婚外情 名醫老公求償200萬最終結果曝光

台灣學術界最高榮譽 中研院今選舉2024新科院士 晚上6時揭曉

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院士是台灣學術界最高榮譽。圖為今年舉行院士會議的院士大合影，前排中為總統賴清德。圖／中研院提供
中研院院士是台灣學術界最高榮譽。圖為今年舉行院士會議的院士大合影，前排中為總統賴清德。圖／中研院提供

中研院院士會議今天將選出第34屆院士暨名譽院士，預計今天晚上6時公布。中研院院士目前為271人，其中數理科學組65人、工程科學組58人、生命科學組93人、人文及社會科學組55人，並有15名名譽院士。每屆新科院士至多40名，每組名額至多10人。

2016年院士加入工程科學組後，中研院院士會議每屆可選出40名新科院士，但2016年當選名額只比上屆多2名，是足額的一半、20名。2018年中研院卯足力提名，也只多了1名為21名。2018年院士會議因疫情延期，2022年跟上屆足足隔了4年，多了2年累積，也僅選出22名院士。中研院新科院士當選名額的下滑，除了顯示提名作業的慎重，某種程度也反應台灣研究能量的下滑。今年院士當選名額是否能一振多年的低迷、開出漂亮的成績，令人期待。

中研院從1948年開始選舉院士。中研院表示，中研院院士為終身名譽職，職權包括選舉院士及名譽院士、選舉評議員、籌議國家學術研究方針、受政府及有關單位之委託，辦理學術設計、調查、審查及研究事項。

中研院院士選舉方式相當嚴格，依中央研究院組織法規定，必須先經各大學、各著有成績之專門學會、研究機關（構）或院士、評議員5人以上之提名，方可將候選人資料送交籌委會，由籌委會初步審查是否合於組織法中院士資格規定，並得聘請有關專家，共同評鑑被提名人之學術貢獻。初步名單再送交評議會，評議再將相關資料寄送各組院士，由各組院士對同一組別之被提名人，以通信方式無記名投同意票。凡已提名而未克列入初步名單者，經評議員10人書面提議，由評議會過半數通過，得加入初步名單中。

評議會根據籌備委員會所提之初步名單及評鑑資料，並參考院士分組所投同意票之結果，依其組別分組審查；並於評議會全體會中詳加討論，以出席評議員過半數，決定院士候選人。院士候選人再進入院士會議進行選舉。

最後在院士會議中，由全體院士投票選出第34屆院士及名譽院士。院士會議會先進行閉門分組審查，並在最後一天舉行院士選舉，由全體院士投票。候選人必須得本組票數3分之2，且4組綜合票數之過半數才能當選。如本組投票數未達本組院士人數2分之1，則須得四組綜合票數3分之2，方為當選。

2014年為提升工程科學之研究水準與國際地位，修訂中研院組織法，中研院院士增設「工程科學組」。2023年起明確要求院士候選人需具有中華民國單一國籍或雙重國籍，名譽院士則維持不限國籍。

中研院 院士

延伸閱讀

中研院院士行為準則出爐 院士為「終身職」無取消法源

【重磅快評】賴清德踐踏中研院 梁文傑打臉賴清德

賴總統：中研院南部院區 著重量子等最新科技

中研院士會議開幕 賴清德：AI時代大數據取得在學術研究扮演關鍵角色

相關新聞

台灣學術界最高榮譽 中研院今選舉2024新科院士 晚上6時揭曉

中研院院士會議今天將選出第34屆院士暨名譽院士，預計今天晚上6時公布。中研院院士目前為271人，其中數理科學組65人、工...

行政院會通過學生輔導法草案 教育部：期望早日完成修法

行政院院會今天通過教育部提出的「學生輔導法部分條文」修正草案。這是該法自103年實施以來，睽違近10年首次檢討修正。教育...

嘉市鐵路高架出土最早嘉義人骨骸「俯身葬」 考古團隊解謎

嘉義市鐵路高架化工程2021年2月在嘉北車站往南、鐵軌西側發現「台斗坑遺址」，鐵道局委託考古團隊挖掘調查逾3年，開挖發現...

「早上」該怎麼唸？ 他見教育部辭典讀音驚：我現在才知道

台灣人從小學習注音符號，對於文字也都能唸出拼音，不過有些字的讀音或許是長期被錯用，到如今正確的發音早已被忘記。一名網友Google搜尋「早上」兩個字的注音，發現教育部重編本網站出現的讀音和他平時唸的不同，讓他驚訝地說「我現在才知道」。

家長為視障子女教育奔波 議員盼竹市成立視障學校

新竹市約有12名視障學生，市議員宋品瑩接獲視障家庭陳情，因現今視障教學採巡迴教師制度，教師需不同地點通勤，導致視障生無法...

學生輔導法修法 民團籲拉高專輔人力

近年學生輔導需求愈來愈高，一一一學年需要二、三級輔導的高關懷學生達二一八萬人次，比一○九學年一九六萬人次，增逾一成。立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。