台灣學術界最高榮譽 中研院今選舉2024新科院士 晚上6時揭曉

中研院院士會議今天將選出第34屆院士暨名譽院士，預計今天晚上6時公布。中研院院士目前為271人，其中數理科學組65人、工程科學組58人、生命科學組93人、人文及社會科學組55人，並有15名名譽院士。每屆新科院士至多40名，每組名額至多10人。

2016年院士加入工程科學組後，中研院院士會議每屆可選出40名新科院士，但2016年當選名額只比上屆多2名，是足額的一半、20名。2018年中研院卯足力提名，也只多了1名為21名。2018年院士會議因疫情延期，2022年跟上屆足足隔了4年，多了2年累積，也僅選出22名院士。中研院新科院士當選名額的下滑，除了顯示提名作業的慎重，某種程度也反應台灣研究能量的下滑。今年院士當選名額是否能一振多年的低迷、開出漂亮的成績，令人期待。

中研院從1948年開始選舉院士。中研院表示，中研院院士為終身名譽職，職權包括選舉院士及名譽院士、選舉評議員、籌議國家學術研究方針、受政府及有關單位之委託，辦理學術設計、調查、審查及研究事項。

中研院院士選舉方式相當嚴格，依中央研究院組織法規定，必須先經各大學、各著有成績之專門學會、研究機關（構）或院士、評議員5人以上之提名，方可將候選人資料送交籌委會，由籌委會初步審查是否合於組織法中院士資格規定，並得聘請有關專家，共同評鑑被提名人之學術貢獻。初步名單再送交評議會，評議再將相關資料寄送各組院士，由各組院士對同一組別之被提名人，以通信方式無記名投同意票。凡已提名而未克列入初步名單者，經評議員10人書面提議，由評議會過半數通過，得加入初步名單中。

評議會根據籌備委員會所提之初步名單及評鑑資料，並參考院士分組所投同意票之結果，依其組別分組審查；並於評議會全體會中詳加討論，以出席評議員過半數，決定院士候選人。院士候選人再進入院士會議進行選舉。

最後在院士會議中，由全體院士投票選出第34屆院士及名譽院士。院士會議會先進行閉門分組審查，並在最後一天舉行院士選舉，由全體院士投票。候選人必須得本組票數3分之2，且4組綜合票數之過半數才能當選。如本組投票數未達本組院士人數2分之1，則須得四組綜合票數3分之2，方為當選。

2014年為提升工程科學之研究水準與國際地位，修訂中研院組織法，中研院院士增設「工程科學組」。2023年起明確要求院士候選人需具有中華民國單一國籍或雙重國籍，名譽院士則維持不限國籍。