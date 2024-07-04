李遠力挺暑期國片潮 推文化幣優惠當啦啦隊

暑期國片一波波，文化部長李遠今天在臉書分享看完青春校園電影「我想和你在一起」後心得，直呼純情無敵、初戀萬歲，文化部將推出暑假用文化幣看國片優惠，擔任啦啦隊打氣。

李遠表示，「我想和你在一起」以校園為背景，以純情、初戀為主題，編導成功塑造兩個從小相知相惜、互相扶持的青梅竹馬，相愛又不敢告白的男女。他稱讚新人演員林映彤、黃宏軒表現出色；年輕新人導演蔡旻樺和胡皓翔聯合執導，節奏明快，也能掌握喜劇元素。

李遠說，他是一路笑著看完的，雖然沒有因為感動流下眼淚，畢竟他已經過了會為純愛和初戀而哭的年紀，但他不曾忘記讀大學時，看的少年少女初戀英國電影「兩小無猜」，甚至會把相關剪報剪貼在日記上，直呼「那正是渴望純情和初戀的年紀啊」。

李遠笑說，和現在的年輕人比起來，他們那個年代的年輕人是更壓抑，不敢對心儀的人告白，所以錯過了一次又一次的告白，成為人生一種隱約的遺憾。他認為，可見得以純情和初戀的浪漫喜劇是會有一定票房、值得期待。

李遠坦言，雖然他對年輕編導和演員陌生，但對電影的監製及幕後人員卻非常熟悉，2、30年過去，他的老朋友們仍留在這個艱困的行業中繼續努力，令他非常欽佩和感動。

李遠希望自己也能做出一點點貢獻，並表示文化部將推出暑假用文化幣看國片的特別優惠，扮演當啦啦隊的角色，期待今年暑假來臨，也是國片票房火熱的開始。