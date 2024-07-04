家長為視障子女教育奔波 議員盼竹市成立視障學校

新竹市約有12名視障學生，市議員宋品瑩接獲視障家庭陳情，因現今視障教學採巡迴教師制度，教師需不同地點通勤，導致視障生無法獲得完整學習，或是要往返台北至能以摸讀教學的民間基金會，十分辛苦，盼市府成立視障重點學校，保障學習權利。市府表示，將持續研議規畫，並精進強化特教品質以及支援系統，提供視障孩子公平受教機會。

新竹市視障教學採巡迴教師制，由視障教學老師到各學校上課，但教師需要在不同地點通勤，1周可能只能上課1次，無法提供足夠的教學，加上視障學生數不多，竹市領有手冊的學齡童約12人，即使普通班、特教班老師有意願教，現行做法也難累積完整經驗。

宋品瑩指出，全台僅5個縣市成立視障重點學校資源班，先前她接獲多位家長陳情，其中1位家長的小孩即將上幼兒園，但附近幼兒園因無視障特教老師，輾轉才在台北找到能以摸讀教學的民間基金會，但因家長工作、生活都在新竹，通勤奔波十分辛苦。

宋品瑩說，還有家長陳情，家中小孩得到罕病導致雙眼全盲，但現在在新竹找不到地方就學；另有1名視障孩子已上小學，媽媽為了陪伴已辭去工作，生活非常不容易，認為新竹市給視障孩子的資源不足。

宋品瑩指出，台灣第1間視障資源班五常國小，因有不同年齡的視障生，老師採融合教學，營造更全面、友善的學習環境。宋品瑩表示，成立視障重點學校能讓老師、行政單位、家長更全面的了解視障生的需求，提供完整支援，建議市府參考他校，成立視障重點學校。

新竹市教育處表示，市府依據學生個別需求，提供視障學生學習輔具，包含放大鏡、專用電腦及輔助軟體、大字書與有聲書等設施，也會辦理視聽障學生輔導方案，補助各校結合巡迴輔導教師、學術、社區、醫療、社福等資源，提供視障學生特殊需求課程，如點字、定向行動、功能性動作訓練、輔助科技應用等，亦鼓勵學校辦理教師專業知能研習及宣導活動，協助視障學生融入一般學習環境。

教育處補充，112學年度新竹市共有5校申請7位視障學生輔導方案，市府安排視障教育巡迴輔導教師入校提供教師合作諮詢，指導學生運用輔助科技提升學習技巧，也依據學生特殊需求邀請職能治療師及愛盲基金會專業老師前進校園，提供學生視知覺訓練課程與定向課程，配合各校資源班教師及學生助理員共同協助視障學生在校學習與生活，推動無障礙友善校園環境。