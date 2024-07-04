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強化幼園閱讀經費 立委推修法
閱讀力即國力，然而台灣幼兒園卻沒有常規的購書經費。本報日前專題報導幼兒園缺乏常規閱讀資源挹注，導致幼兒常讀破書，或由教師自發性買書，引發關注。民進黨立委陳培瑜表示，將推動幼照法修正，納入固定購書預算，並讓閱推老師進駐幼兒園。
陳培瑜指出，去年國民教育法修法，規定政府部門每年應編列預算給學校固定購書，目前國中、國小已有法源與預算支持。閱讀往下扎根是朝野共識，將持續推動幼照法修正，讓幼兒園跟國中小一樣有常規閱讀經費挹注。
陳培瑜曾在花蓮開書店。她說，雖然台灣廿幾年前開始提倡親子共讀，但不正確的親子共讀方式，可能導致孩子排斥書籍，這些家長有心共讀，卻可能因小時候沒有正確閱讀經驗，所以不知道如何正確共讀。目前國中小有閱讀推廣老師，未來可以思考修法，讓閱讀推廣老師往下延伸至幼兒園。
國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，幼兒的學習資源愈來愈受到重視，去年各界就提出國民教育法向下延伸至五歲，政府應讓幼兒園也能享有適當的閱讀資源。
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