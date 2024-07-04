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學生輔導法修法 民團籲拉高專輔人力

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

近年學生輔導需求愈來愈高，一一一學年需要二、三級輔導的高關懷學生達二一八萬人次，比一○九學年一九六萬人次，增逾一成。立法院教育委員會今天排審學生輔導法修正草案，諮商心理師公會全聯會表示，政院版草案仍跟民團期待有落差，希望修法切合實務需求，拉高學生跟輔導人力比例。

校園目前採三級輔導措施，一級為發展性輔導，如生活輔導、學習輔導、生涯輔導等，二級為介入性輔導，提供個別化輔導，三級則是處遇性輔導，提供心理治療等專業服務。

諮商心理師公會全聯會常務理事林上能表示，年輕族群自殺率攀升，三級輔導工作需要學校輔導團隊、學生輔導諮商中心相互搭配，才能接住學生的需求，然而負責處遇性輔導的專任專業輔導人員人力不足，且經常替換，難與學生建立信任感。

諮商心理師公會全聯會表示，學輔法院版草案擬定四千五百學生搭配一名專輔人力，跟現況差不多，希望提高至二千四百學生搭配一名專輔人力。此外，目前大部分學校學生輔導諮商中心主任一職，多由校長、督學或候用校長擔任，因缺乏心理、社工訓練等背景，容易出現外行領導內行，期待修法調整主任的聘用資格。

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