「早上」該怎麼唸？ 他見教育部辭典讀音驚：我現在才知道

台灣人從小學習注音符號，對於文字也都能唸出拼音，不過有些字的讀音或許是長期被錯用，到如今正確的發音早已被忘記。一名網友Google搜尋「早上」兩個字的注音，發現教育部重編本網站出現的讀音和他平時唸的不同，讓他驚訝地說「我現在才知道」。

這名網友在《Threads》貼出Google的截圖，只見他搜尋「早上」的注音，畫面跳出教育部的重編國語辭典修訂本網站，上面顯示注音為「ㄗㄠˇ ˙ㄕㄤ」，和一般人平時常唸的四聲「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ」不一樣，讓他驚呼「我真的沒讀書…只有我現在才知道嗎？」

貼文引起不少討論，「『上』不是四聲嗎？」、「教育部越改越好笑，講中文感覺在講外星文…哈哈」、「很久以前的讀音了」、「什麼時候改了？」、「都嘛4聲調」、「是喔，不是ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ喔？」、「每次說早ㄕㄤ˙都被台北人笑」。

當中有不少人都說現在教育部使用的讀音要看簡編本，而簡編本上所顯示的讀音才是「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ」，「字音要看簡編本」、「一般口語發音以及高中以下一律遵從簡編本，重編本不是你該看的，那是學者研究在看的」、「日常用途一律查簡編本，重編本的是歷史讀音」、「重編本是以前到現在的所有音，真正要教學或是查現在教育部規定的音要用簡編本」。