班班喝鮮乳9月上路 團膳業者憂：配送難協助

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅將降至零，為降低紐乳對台灣酪業的衝擊，農業部與教育部共同推出計畫，今年9月開始將提供國產鮮乳給全國133.5萬名國小學童，每週可飲用2次。團膳業者表示，送餐的保溫車輛無法冷藏保鮮，在配送上確實難以協助，建議由得標乳商自己配送會是最佳辦法。

據了解，農業部編列44億推動4年規畫提供全國133.5萬名國小學童與附設幼兒園學生飲用國產鮮乳，每瓶鮮乳補助14元，然而鮮乳的配送需要全程冷藏，團膳業者在配送上也出現難處。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信指出，農業部這次的規畫是推鮮乳，但是團膳的保溫車輛內部高達50度，不可能和需要7度冷藏的鮮奶放一起配送，這部分的協助上實在有困難，建議由得標乳商自行配送。

陳明信提醒，給學生喝鮮乳時，喝鮮奶或保久乳的時間一定要和營養午餐間隔一段時間，不然有學生吃壞肚子才可釐清究竟是歸屬食物問題，還是鮮乳所致。