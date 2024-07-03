康橋國際學校秀岡與林口校區同獲WASC六年認證，展現教學卓越與國際認可

2024年，康橋國際學校秀岡及林口校區榮獲WASC六年認證，這一殊榮不僅代表學校的學術成果獲得全球大學認可，更是對康橋優質教學實力的國際肯定。WASC對於兩校區在組織文化、課程資源、校園規劃與設施，以及教學品質上給予了高度評價。

康橋國際學校秀岡校區在徐文淞校長與教學團隊領導下，自2017年以來持續獲得WASC認證，提供豐富的IB與AP課程，專注培養學生的批判性思維及跨文化理解能力。 圖／康橋國際學校 提供

秀岡校區在徐文淞校長與專業教學團隊的領導下，自2017年以來持續獲得WASC認證，顯示出學校在教學優化和學生服務方面的顯著進步。該校區著重於提供全面的教育計劃，涵蓋國際文憑（IB）和AP Capstone先修課程計劃，以及一系列豐富的AP和選修課程。這些課程設計專注於培養學生的批判性思維和跨文化理解能力，成功引導學生在國際平台上展示其學術和文化洞察力。

林口校區則自創校以來，在短短六年內於2022年的首次訪視中展示其對「教與學」的堅定信念和出色表現。學校的國際領導和教育實踐將全球視角與多元文化觀點融入課程中，透過鼓勵教師和行政人員參與國際專業發展，進一步加強教學質量和學校政策。

WASC(Western Association of Schools and Colleges)，作為美國教育部授權的六大認證教育聯盟之一，以其嚴謹的評鑑流程和權威性著稱。該機構透過定期訪視，確保學校能持續提供符合學生需求的高品質教育，並就學校的組織管理、課程設計及學生事務提出專業且全面的改善建議。WASC的核心理念是學生學習權益與福祉，這與康橋的「以學習者為中心」的教育理念高度契合。

為進一步支援學生的個人發展，康橋開設豐富多元的課間與課後社團及一人一才藝課程。林口校區自112學年起更推動每日「Me Time」自主學習時間，以鼓勵學生探索個人興趣並自我發展。學校鼓勵學生積極參與並主導各類活動是提高學習參與度的關鍵。高中社團中有七成以上的比例是由學生自主創立，這不僅證明康橋學生的自主學習能力，也顯示學校教育的成效。

康橋國際學校林口校區於四月份迎接WASC委員會訪視，六月接獲通知正式成為WASC認證學校。 圖／康橋國際學校 提供

為學生打造支持性的學習環境，親、師、生的協作至關重要。林口康橋在簡菲莉總校長導入SEL（社會情緒學習）課程後，透過OST開放空間論壇強化了學習者的自我覺察、傾聽、表達及同理心能力，同時建構「由學生參與的學習」。這種以溝通及信賴為基礎的組織經營方式獲得WASC委員們的讚賞。

通過WASC六年認證，康橋秀岡及林口校區證實其在教學環境、課程內容、組織生態和親師生互動等方面的卓越成就。認證的精神在於自我反思與持續精進，展望未來，康橋國際學校承諾將持續提供國際水平的教育質量，不斷反思和精進，確保學生在全球教育舞台上的成功。