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要托嬰中心下架兒子照片 業者反貼「豬八戒」圖家長怒

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市私立托嬰中心家長在臉書「爆料公社」臉書貼文，指去年與業者解除托育契約，要求托嬰中心的臉書粉絲團刪除他孩子所有照片。業者在小孩的照片全放上「豬八戒」圖，家長怒告但不起訴，指「這不是網路霸凌什麼才是？」業者表示，去年此案就已落幕，現在專心照顧托育中心的孩子，不再回應。

社會局表示，去年11月接獲家長投訴，當時馬上打電話給托嬰中心，要求撤除這名幼童照片，至於團體照的部分，則以「去識別化」馬賽克方式處理。

家長怒指這家托嬰中心處理照片是「網路霸凌」。他向托嬰中心要求刪除自己孩子的照片時，對方不願意，還要家長自己問社會局，甚至找來警察。

社會局去年回覆家長，要業者刪個人照，團體照採去識別化處理。但家長說，托嬰中心不但沒有刪照片，還把他孩子的臉都加上「豬八戒」圖案，家長說這不是網路霸凌什麼才是網路霸凌？憤而提告，但不起訴處分。

這一家托嬰中心照顧約49名幼兒，業者表示，這期事件在去年已經落幕，目前老師們專心照顧托嬰中心的孩子，不再對此回應。

網友留言，托嬰中心這種行為挺幼稚的，且教育品質令人擔憂。另有留言說，貼「豬八戒」圖案針對性很強、牽拖無辜的小孩。也有勸家長，留下照片也是一段記憶。

幼兒家長在臉書爆料公社貼文，指照片中自己的孩子都被貼上「豬八戒」圖，怒指網路霸凌。圖／取自爆料公社
幼兒家長在臉書爆料公社貼文，指照片中自己的孩子都被貼上「豬八戒」圖，怒指網路霸凌。圖／取自爆料公社

托嬰 網路霸凌

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