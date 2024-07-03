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幼兒讀破書 立委：修幼照法強化幼兒園閱讀固定預算

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
家長團體與教師指出，幼兒園因不是義務教育，教育部未常規挹注閱讀資源，幼兒園閱讀成政策空窗，不少教師自掏腰包添書。本報資料照片
家長團體與教師指出，幼兒園因不是義務教育，教育部未常規挹注閱讀資源，幼兒園閱讀成政策空窗，不少教師自掏腰包添書。本報資料照片

閱讀力是一個國家的重要資源，許多國家從小就開始培養孩子的閱讀習慣。然而，在台灣，幼兒園卻沒有常規的購書經費。本報日前獨家報導，幼兒園缺乏常規閱讀資源挹注，導致幼兒常讀破書，或由教師自發性買書，引發關注。民進黨立委陳培瑜表示，可推動幼照法修正，納入固定購書預算，並讓閱推老師往下進駐幼兒園。

陳培瑜說，去年國民教育法修法，規定政府部門每年應編列預算給學校固定購書，目前國中、國小已有法源與預算支持。閱讀往下扎根是朝野共識，她將持續推動幼照法修正，讓幼兒園跟國中小一樣有常規閱讀經費挹注。

陳培瑜曾在花蓮開書店，她說，雖然台灣自20幾年前開始提倡親子共讀的重要性，但她發現許多家長親子共讀的方式仍不是很正確。例如，家長買很多練習本讓孩子寫，也有聽到家長拿著童書，一個字一個字教孩子指認。

陳培瑜表示，不正確的親子共讀方式，可能導致孩子排斥書籍，更不想讀。她也很心疼這些家長，因為他們有心共讀，但可能因小時候沒有正確閱讀經驗，所以也不知道如何正確共讀。目前國中小有閱讀推廣老師，但幼兒園尚沒有。未來可以思考修正幼照法，讓閱讀推廣老師往下延伸至幼兒園。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，幼兒的學習資源愈來愈受到重視，去年各界就提出國民教育法向下延伸至5歲，政府應重視幼兒園閱讀需求，讓幼兒園也能享有適當的閱讀資源。

幼兒園 親子

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