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台南二高女原址中山國中新校舍動土 耗資1.83億優化學習環境

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
耗資逾1億元興建地的台南市中山國中教學行政大樓今動土，預計2026年完工。記者鄭惠仁／攝影
耗資逾1億元興建地的台南市中山國中教學行政大樓今動土，預計2026年完工。記者鄭惠仁／攝影

將耗資逾1億元興建地的台南市中山國中教學行政大樓今動土，預計2026年完工。市長黃偉哲感謝立委協助爭取經費以及議員支持，期盼工程能如期如質完工，早日提供學校師生更優質安全的學習環境。

黃偉哲表示，中山國中為歷史悠久的學校，校址原為日治時期台南州立台南第二高等女學校，培育出非常多優秀校友，由於原教學行政大樓的耐震能力已不足，因此採取異地新建、先建後拆方式，讓校園的整體校舍佈局更加完善。這項新建工程總經費1億832萬，中央補助7成，其餘由地方自籌。

教育局長鄭新輝說，拆除的敬業樓以異地新建、先建後拆的方式，降低工程期間對師生教學活動的影響。教學行政大樓新建完工後，不僅可提升校園整體規畫的完整性，也讓新校舍兼具美感與實用性。另，新建校舍坐落於南門路旁，建築設計巧妙呈現學校舞蹈課程展演空間，將藝術氛圍融入街廓市景，讓行經此地的市民朋友享受藝術即生活的美感體驗。

校長林國斌指出，時隔40餘年後，學校再次迎來新校舍的重建，這是一個嶄新的契機，讓校園整體規畫更完善，未來也將持續優化校園環境及設備，提升學生學習力與競爭力，讓家長對孩子的學習環境更放心。

新建教學行政大樓包括12間教室、8間廁所、4座樓梯及無障礙電梯等，整體設計秉持中山國中「仁恕誠樸」的校訓精神，發揮以人為本、恕為道、誠其心、樸其行的心念，格局平和寬正，立於中庸之道，傳承既有校園風格與元素，同時兼顧師生需求與空間美學概念。

耗資逾1億元興建地的台南市中山國中教學行政大樓今動土，預計2026年完工。記者鄭惠仁／攝影
耗資逾1億元興建地的台南市中山國中教學行政大樓今動土，預計2026年完工。記者鄭惠仁／攝影

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