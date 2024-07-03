家長看過來！新北第123家鳳鳴公托今啟用 下午接受網路報名

新北第123家鶯歌鳳鳴公共托育中心今開幕啟用，下午開始接受網路報名，該公托為鶯歌區第2公托，收托40名0至2歲嬰幼兒。新北市長侯友宜今出席開幕表示，新北公托量能全國第一，13年完成123家，今年預計增設5家公托。

鳳鳴重劃區房價及人口逐步成長，托育服務需求也逐漸增加，新北社會局規畫於鳳鳴國中設置鳳鳴公托滿足家庭需求。侯友宜說，公托倍增是他5年前競選市長時提出政見，上任後至今已成立63家公托，新北市已設置366處托嬰中心包括123處公托中心、243處私托中心，可提供收托名額1萬5898人，目前新北市公托可收托數為6232人，0至2歲嬰幼兒家外可收托率達43%，高於全國平均。

立委蘇巧慧表示，中央為減輕新手爸媽育兒負擔，推動0至6歲國家一起養政策，也加碼育兒津貼，最高3胎以上月領7千元；同時提高托育補助，每月5500元調升至7000元，送托準公共托育服務者，每月補助從8500元調升至1萬3000元，二、三胎與經濟弱勢家庭再提供額外補助。蘇肯定新北市府配合中央政策，積極辦理公共托育，增加收托量。

議員呂家愷則說，鳳鳴重劃區托嬰托幼需求持續增長，隨著人口不斷的移入，加上未來鳳鳴臨時站完工，及規畫中的公四公園BOT案，相信未來鳳鳴重劃區生活機能會更完善，成為宜居選擇。

承辦鳳鳴公托中心中華傳統文化教育推廣協會理事長傅麗娜表示，協會致力打造健康、安全、快樂的育兒園地，為鳳鳴公托特別編纂托嬰專用繪本與家長手冊，更結合鶯歌在地陶瓷特色將文化元素融入教學課程。

社會局長李美珍表示，鶯歌鳳鳴公共托育中心收托40名0至2歲嬰幼兒，今下午2時30分開放網路報名，報名期間至7月23日下午5時截止，屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於7月26日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。