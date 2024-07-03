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不敵少子化...北市老牌私校大誠高中傳停招 校方證實有規畫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市文山區大誠高中成立至今將近一甲子，不過受到少子化衝擊，近年來招生數銳減，傳出將停招，校方證實，確實有相關規畫，不過目前尚未確定時程，最快也要等114學年才會停招新生。圖／聯合報系資料照
北市文山區大誠高中成立至今將近一甲子，不過受到少子化衝擊，近年來招生數銳減，傳出將停招，校方證實，確實有相關規畫，不過目前尚未確定時程，最快也要等114學年才會停招新生。圖／聯合報系資料照

北市文山區大誠高中成立至今將近一甲子，不過受到少子化衝擊，近年來招生數銳減，傳出將停招，校方證實，確實有相關規畫，不過目前尚未確定時程，新學年還是有招新生，校方會確保校內學生都能順利在校畢業才會轉型，最快也要等114學年才會停招新生。

大誠高中成立於1966年，目前共有普通科、建築科、室內空間設計科、餐飲科、汽車科等，不過近年因少子化關係，也影響到學校招生狀況，加上政府鼓勵私校轉型的政策，在永續經營的多方面考量下，決議停招。

據了解，目前校內還有200多位學生，學校113學年度也還有招生，校方表示，學校確實有此規畫，但尚未與教育局提出申請，時程上還不能確定，最快也要114學年度才會停招，但學校會持續運作到在校生畢業後才會轉型，不影響學生受教權益，未來可能朝向社會福利諸如長照、樂齡等機構發展。

北市教育局中教科長黃喬偉表示，大誠高中先前確實有口頭表達停招意願，但目前相關資料尚未送進教育局，依照流程，學校若要停招，會將董事會決議會議紀錄、停召計畫書等送審查，教育局也會審查包含學生權益、老師安置等規畫，若114學年度要停招，前一個學年就會審查，避免影響免試入學的名額，大約明年1、2月就會確定。

北市 少子化 教育局

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