高中職將有「身心調適假」 家長團體支持、籲教部對症下藥

教育部預告修訂「高級中等學校學生學習評量辦法」，新增「身心調適假」請假別，協助學生覺察心理狀況，有42所高中試辦。對此，有試辦學校觀察，其實學生不會任意請假，家長團體也支持，但教育部應對此多加宣導，同時配合「學生輔導法」修法補足人力，多管齊下解決學生自傷問題。

教育部7月1日預告「高級中等學校學生學習評量辦法」部分條文修正草案，其中，第24條中增訂「身心調適假」請假別，讓身心調適成為請假事由。

教育部表示，為協助有輕微心理不適、心理困擾的學生調整心情、平衡身心狀況，渡過短期心理不適，增訂身心調適假假，協助學生覺察心理狀況，並促進教師、家長的重視。

有42所高中已在112學年下學期試辦身心調適假，期間每次請假必須以半天或一天為單位，不能請一節課或兩節課，每學期至多3天。日前國教署邀集試辦學校及相關團體進行檢討，台灣家長教育聯盟常務監事謝國清說，目前看來試辦學校並沒有出現太大的問題，根據學校觀察，學生並不會任意請假，一所學生人數超過1000人的學校，申請身心調適假學生超過140人次，其中只有4名學生請滿完整的3天假。

謝國清說，家長還不太理解身心調適假，教育部應對此多加宣導。試辦的規定是要家長同意才能請假，有時家長忙於工作，沒有意識到學生的身心狀況，如此一來也能讓家長意識到問題，主動關心孩子的狀況。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，支持身心調適假的辦理，也希望能夠知會家長，讓家長了解孩子發生什麼事情。不過，身心調適假是比較被動的作法，教育部仍應主動配合學生輔導法的修法補足人力、對症下藥，多管齊下才有辦法解決學生自傷的狀況。

全教總理事長侯俊良說，基於學生的身心發展，學生團體、教師基本上都正向看待身心調適假，但對於現場執行狀況，教育部應提出更多的說明，例如是否有請假、准假上窒礙難行的地方，在正式施行前再做微調。

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