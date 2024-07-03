地方憂青埔人口多國小校舍不足盼新建 桃教育局評估這樣說

桃園中壢青埔地區人口漸增，其中現有17建案近千戶在興建，憂現有校舍不足，地方希望桃園市教育局能提前因應，於山東國小興建多功能場館與校方共用。教育局表示，山東國小人數尚未達總量管制，加上青園國小、青埔國小皆已增建校舍，並將新設過嶺國小，評估暫時不會不足，後續滾動式評估。

山東里民表示，山東國小為青埔地區外圍學校，隨著青埔的發展現有17建案近千戶在興建，依現有剛好滿足學生就學校舍，在不久恐有缺校舍的困擾，應有前瞻計畫，規畫多功能場館與學校共用，結合地下停車場、學校禮堂及社區活動中心、圖書館甚至日照機構等多功能、新型態綜合活動中心校舍。

教育局回應，該校校舍分別於1974、1994年興建完成，雖老舊，但前年完成2棟校舍耐震補強，目前建物安全應無疑慮，教室間數尚符合國民小學及國民中學設施設備基準。

教育局說，113學年至118學年全校班級數均維持在6班，學生總人數介於100人至116人間，平均每班約18人至19人，距離編制準則29人為一班規定尚充足。且推估鄰近建案發展因素既有班級數尚足以因應。

教育局表示，山東國小有4成學生為鄰近青埔、芭里、青園及中平國小超額轉介學生，不過青園、青埔國小二期校舍興建中，且今年下半年將啟動過嶺國小新建校舍規畫設計工程暫定2017年竣工，屆時青埔及青園國小將陸續達到全校60班規模，過嶺國小則以24班量體設置，山東國小學區外學生數將可能呈現逐年遞減趨勢。後續將持續關注周遭變化滾動式評估。

桃園市交通局說，山東國小周圍以老式住宅居多，商業活動較不興盛，周邊道路現況皆為開放停車。且考量闢建地下停車場經費龐大，該區尚無迫切停車需 求效益恐不如預期，建議短期先規畫路邊停車格並以收費方式管理，將持續觀察當地停車狀況，增設停車空間。

山東里目前已有市民活動中心，且山東國小坐落於大崙國中學區，桃園市社會局說，鄰近5公里左右尚有3家社區式長照機構營運或籌設中，推算明年日照人數需求足夠，因此不建議設置。