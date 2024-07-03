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地方憂青埔人口多國小校舍不足盼新建 桃教育局評估這樣說

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢青埔地區人口漸增，其中現有17建案近千戶在興建，憂慮現有校舍不族，因此希望桃園市教育局能提前因應，地方盼能於位在青埔外圍地區的山東國小興建多功能場館與校方共用。圖／桃園市教育局提供
桃園中壢青埔地區人口漸增，其中現有17建案近千戶在興建，憂慮現有校舍不族，因此希望桃園市教育局能提前因應，地方盼能於位在青埔外圍地區的山東國小興建多功能場館與校方共用。圖／桃園市教育局提供

桃園中壢青埔地區人口漸增，其中現有17建案近千戶在興建，憂現有校舍不足，地方希望桃園市教育局能提前因應，於山東國小興建多功能場館與校方共用。教育局表示，山東國小人數尚未達總量管制，加上青園國小、青埔國小皆已增建校舍，並將新設過嶺國小，評估暫時不會不足，後續滾動式評估。

山東里民表示，山東國小為青埔地區外圍學校，隨著青埔的發展現有17建案近千戶在興建，依現有剛好滿足學生就學校舍，在不久恐有缺校舍的困擾，應有前瞻計畫，規畫多功能場館與學校共用，結合地下停車場、學校禮堂及社區活動中心、圖書館甚至日照機構等多功能、新型態綜合活動中心校舍。

教育局回應，該校校舍分別於1974、1994年興建完成，雖老舊，但前年完成2棟校舍耐震補強，目前建物安全應無疑慮，教室間數尚符合國民小學及國民中學設施設備基準。

教育局說，113學年至118學年全校班級數均維持在6班，學生總人數介於100人至116人間，平均每班約18人至19人，距離編制準則29人為一班規定尚充足。且推估鄰近建案發展因素既有班級數尚足以因應。

教育局表示，山東國小有4成學生為鄰近青埔、芭里、青園及中平國小超額轉介學生，不過青園、青埔國小二期校舍興建中，且今年下半年將啟動過嶺國小新建校舍規畫設計工程暫定2017年竣工，屆時青埔及青園國小將陸續達到全校60班規模，過嶺國小則以24班量體設置，山東國小學區外學生數將可能呈現逐年遞減趨勢。後續將持續關注周遭變化滾動式評估。

桃園市交通局說，山東國小周圍以老式住宅居多，商業活動較不興盛，周邊道路現況皆為開放停車。且考量闢建地下停車場經費龐大，該區尚無迫切停車需 求效益恐不如預期，建議短期先規畫路邊停車格並以收費方式管理，將持續觀察當地停車狀況，增設停車空間。

山東里目前已有市民活動中心，且山東國小坐落於大崙國中學區，桃園市社會局說，鄰近5公里左右尚有3家社區式長照機構營運或籌設中，推算明年日照人數需求足夠，因此不建議設置。

教育局 桃園 青埔

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