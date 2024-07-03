40大專校院實施身心調適假 曾有私校3成生請假

教育部預告修法，於高中職端新增「身心調適假」假別。相較於高中端，國內大專校院則更早就已實施身心調適假，其中又以國立大學為先。根據教育部年初統計，本學期將有逾40所大專校院實施身心調適假，學校統計請假比率每學期約在5％至7%，但也有私立大學曾發生一學期請假比例達3成的狀況。

為紓緩大學生身心壓力，大專校院心理調適假近年陸續上路，教育部也給予「大專校院身心調適假參考指引」，如規定身心調適假非屬任何假別，應單獨設置一類，請假以半日或一日為單位，每學期給予每名學生3天為原則，請假半天或1天請假無須檢附佐證。

參考指引也表示，身心調適假目的為協助學生重視心理健康、覺察情緒。如學生使用身心調適假，校內應適時啟動關懷機制，並視學生需求連結資源，如轉介心理諮商輔導、就學輔導、生活支持、經濟協助、醫療轉介等。

本報了解，如國內較早實施身心調適假的國立中山大學、成功大學，學生請假比率每學期僅5至7%。中山大學學務長楊靜利表示，學生一學期請滿三次心理假系統將主動通知學校，評估是否引薦關懷資源，學生每次請假亦知會導師。

楊靜利也指出，身心調適假本意是提醒師生，心情不適應平常心看待，生理上的不適可請假，心情不適當然也可以。有學生請假理由寫上失戀、暫時不想面對外界，都是校園常見的心情樣態，應給予適度空間並用健康的角度看待。

另外，實踐大學南、北校區曾統計，111學年第一學期有3成學生請過心理調適假。以較多人的台北校區為例，總計7193名學生，一學期就有2269人請假，請假節次逾1.2萬節。為此，實踐大學也由教務處發函師生宣導心理假用意，並提醒學生切勿濫用機制，後續將持續觀察心理假成效。