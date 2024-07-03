快訊

還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因

不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

已婚名醫江坤俊被爆與護理師過夜 正宮發聲3點說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40大專校院實施身心調適假 曾有私校3成生請假

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國內大專校院則更早就已實施身心調適假，其中又以國立大學為先。示意圖。本報資料照片
國內大專校院則更早就已實施身心調適假，其中又以國立大學為先。示意圖。本報資料照片

教育部預告修法，於高中職端新增「身心調適假」假別。相較於高中端，國內大專校院則更早就已實施身心調適假，其中又以國立大學為先。根據教育部年初統計，本學期將有逾40所大專校院實施身心調適假，學校統計請假比率每學期約在5％至7%，但也有私立大學曾發生一學期請假比例達3成的狀況。

為紓緩大學生身心壓力，大專校院心理調適假近年陸續上路，教育部也給予「大專校院身心調適假參考指引」，如規定身心調適假非屬任何假別，應單獨設置一類，請假以半日或一日為單位，每學期給予每名學生3天為原則，請假半天或1天請假無須檢附佐證。

參考指引也表示，身心調適假目的為協助學生重視心理健康、覺察情緒。如學生使用身心調適假，校內應適時啟動關懷機制，並視學生需求連結資源，如轉介心理諮商輔導、就學輔導、生活支持、經濟協助、醫療轉介等。

本報了解，如國內較早實施身心調適假的國立中山大學、成功大學，學生請假比率每學期僅5至7%。中山大學學務長楊靜利表示，學生一學期請滿三次心理假系統將主動通知學校，評估是否引薦關懷資源，學生每次請假亦知會導師。

楊靜利也指出，身心調適假本意是提醒師生，心情不適應平常心看待，生理上的不適可請假，心情不適當然也可以。有學生請假理由寫上失戀、暫時不想面對外界，都是校園常見的心情樣態，應給予適度空間並用健康的角度看待。

另外，實踐大學南、北校區曾統計，111學年第一學期有3成學生請過心理調適假。以較多人的台北校區為例，總計7193名學生，一學期就有2269人請假，請假節次逾1.2萬節。為此，實踐大學也由教務處發函師生宣導心理假用意，並提醒學生切勿濫用機制，後續將持續觀察心理假成效。

實踐大學 教育部

延伸閱讀

教育部預告修法 下學期高中職全面實施「身心調適假」

退場條例修正案公開徵求接辦者 教團憂私校淪財團禁臠

近十年技職生占比減少5.41％ 國民黨智庫籲賴清德提對策

申請回流名額私校為大宗 分科戰頂大熱門科系要加把勁

相關新聞

教育部預告修法 下學期高中職全面實施「身心調適假」

教育部預告修訂「高級中等學校學生學習評量辦法」，新增「身心調適假」請假別，該假別已於42所高中試辦，試辦期間規定每學期最...

學生輔導法修法卡關 諮商心理師公會全聯會曝立場

校園自殺自傷通報件數攀升，從106學年1589件攀升到111學年1萬1663件，暴增5到10倍不等，以國中小增幅較大。然...

地方憂青埔人口多國小校舍不足盼新建 桃教育局評估這樣說

桃園中壢青埔地區人口漸增，其中現有17建案近千戶在興建，憂現有校舍不足，地方希望桃園市教育局能提前因應，於山東國小興建多...

40大專校院實施身心調適假 曾有私校3成生請假

教育部預告修法，於高中職端新增「身心調適假」假別。相較於高中端，國內大專校院則更早就已實施身心調適假，其中又以國立大學為...

暑假盛會嘉市科學168教育博覽會 20周年紀念圖像框搶先體驗

嘉義市每年暑假盛會「科學168教育博覽會」，吸引全國各地小科學迷體驗科學奧妙與樂趣。今年逢20周年慶，19至23日在港坪...

每周20節...課比正式老師多 代課師卻月領不到3萬

學校考量成本開出領鐘點費的代課教師，但每周代課20節的國中教師，節數比正式老師多，扣完勞健保卻月領不到3萬，還要改考卷、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。