暑假盛會嘉市科學168教育博覽會 20周年紀念圖像框搶先體驗
嘉義市每年暑假盛會「科學168教育博覽會」，吸引全國各地小科學迷體驗科學奧妙與樂趣。今年逢20周年慶，19至23日在港坪體育館盛大登場，官方臉書推出可愛又具科技感創意頭像框，讓粉絲搶先體驗。
市長黃敏惠說，科學168教育博覽會辦理至今，邁入第20年，20年來堅持提供給孩子最優質科學教育活動與課程，即使最艱困疫情時期，嘉市不忘科學教育重要性，將博覽會轉型成科學寶盒，延續科學168理念及精神，將科普教育落實生活家庭。嘉市長期扎根科普教育，為永續發展貢獻力量，今年科學168活動主題為「科學樂在嘉創意無限＋20」，讓科學168陪伴大家迎接更多的20年。
教育處長郭添財表示，為符應聯合國17項永續發展目標，今年科學168活動以永續為主軸，並以跨領域方式帶給孩子不同科學體驗，除以往受大小朋友喜愛豐富有趣科學體驗活動，今年擴大辦理，增加紙迷宮、綠色市集等，讓全國民眾暑假藉科學教育感受嘉市魅力，體會科學趣味，啟發學子對科學熱愛，在孩子心中播下科學種子，讓科學普及生活。
科學168臉書官方粉絲頁發布結合永續與科學創意的頭貼，還有相關科普小知識及科學168系列活動內容介紹。
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