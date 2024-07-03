教育部預告修法 下學期高中職全面實施「身心調適假」

教育部預告修訂「高級中等學校學生學習評量辦法」，新增「身心調適假」請假別，該假別已於42所高中試辦，試辦期間規定每學期最多可請3天，且請假期間不能領全勤獎。台灣青年民主協會肯定此舉，但強調試辦草案的配套措施仍需完善，以確保政策能達成預期效果。

教育部1日預告「高級中等學校學生學習評量辦法」部分條文修正草案，其中在第24條中增訂「身心調適假」請假別，讓身心調適成為請假事由。教育部表示，為協助有輕微心理不適、心理困擾的學生調整心情、平衡身心狀況，渡過短期心理不適，增訂身心調適假假，協助學生覺察心理狀況，並促進教師、家長的重視。

教育部從112學年度下學期開始，在42所高中試辦身心調適假。教育部日前指出，每次請假必須以半天或一天為單位，不能請一節課或兩節課，每學期至多3天。另外，高中職定期學業成績評量及補考期間都不適用，且請身心調適假的學生不能領全勤獎。

教育部將就學校試辦經驗訂定相關配套措施。對此，青民協肯定教育部開始重視學生心理健康，並將身心調適假法制化，但試辦草案的配套措施並沒有訂得那麼仔細。例如台北大學設計在學生請心理假的當下，系統就會寄出「關懷信件」，信件裡會有諮詢專線、紓壓方法，也會有學校諮商的預約網址。

青民協表示，教育部應檢視本學期各校試辦的情況，包含請假的學生人數、後續關懷輔導措施等等，也可參考各大學目前辦理情況，建立更完善的配套措施，避免新學期上路後，教學現場師生間的認知差異，或有學校不讓學生依法請身心調適假的狀況，讓身心調適假能確實發揮當初政策所設定達到的效果。