每周20節...課比正式老師多 代課師卻月領不到3萬

學校考量成本開出領鐘點費的代課教師，但每周代課20節的國中教師，節數比正式老師多，扣完勞健保卻月領不到3萬，還要改考卷、寫教案，寒暑假沒有薪水、沒年終。全國代理代課教師工會理事長黃湘仙批評，學校堪稱全台最慣老闆，開代課缺年省32萬「根本俗又大碗」。

代理教師聘期沒保障，代課教師超鐘點情況更嚴峻，據國中小教師授課節數訂定基準，專任教師每周鐘點不得超過20節，但新北不少學校卻開出每周19、20節課的代課缺，甚至還有學校開25節。新北某國中老師認為，學校開代課缺沒聘期煩惱，既省錢又能解決正式老師不想上的課，一石多鳥。

以丹鳳高中為例，今年開英文代課缺每周20節、體育20至26節，國中部理化開每周20節、歷史24節等，代課老師工作量大，薪資卻比代理老師更少，用國中每節鐘點費378元計算，代課20節月領3萬240元，比起上同樣節數的代理老師，月薪整整少2萬。

全國代理代課教師工會理事長黃湘仙觀察，代理教師開始有全年薪後，學校代課缺有變多趨勢，一來省成本，二來不受教師員額限制。黃諷刺，代課老師薪水及職業保障，比超商店員還差，還要承擔正式老師不想做的工作，比如出考卷、寫教案，教育部應處理員額結構，才能釜底抽薪。

黃湘仙說，自己也曾接過每周22節，每周最少有2天連上8、9節課才排得完，負擔很重，連正式老師都不願上每周25節，為何要叫代課來接？都說再窮不能窮教育，但台灣都先窮教育，代課沒寒暑假薪資、勞健保、年終，一年省32萬，學校堪稱全台最慣老闆。

彰師大師培中心教授劉世雄認為，學校應以「內聘代課，外聘代理」原則，亦即一個月內的缺額，讓校內老師相互調動代課，一個月以上的缺額就應開代理缺。賴指出，教學並非只有課堂40分鐘，一堂鐘點費不足以負擔出評量、回應學生家長需求等，教育局應制定公版代理、代課聘約，別讓學校無節制開代課缺。

教育局說，若教師員額數已聘滿，校內仍有剩餘節數，依法由兼任、代課教師或校內正式及代理教師兼課，學校不需報備代課老師缺額，但代理代課教甄需公開，且由校內教評會審議通過後聘任，保障學生受教權。