「留停自助餐」陋習仍存 多數學校聘任代理代課設霸王條款

正式教師申請留職停薪，各校會聘請代理教師補足，但不少學校明訂，學期中被代理教師提前銷假上班、復職，代理人應接受「無條件終止聘約」不得異議的霸王條款。有代理老師6月底突收病假老師復職，校方提前解僱，導致他工作未滿一年無法申請失業補助，權益受損。全國代課教師工會批，條款違反勞基法，一般企業都不敢這樣做。教育部說，教師申請留職停，應以學期為單位。

教甄季告一段落，正式老師分發就位，6月底各校開始紛紛開出代理、代課缺，依照不同性質分為懸缺、留停及借調缺，聘期原則上是一學年或一學期，教育部2021年也修法，留職停薪應以學期為單位，但教育現場仍存在「留停自助餐」陋習，意即正式老師在寒暑假復職，代理代課老師只能少領一個月薪水。

中和興南國小張姓代理老師說，學校開出一學期資優班病假留停缺，聘書為去年8月至今年1月31日，期滿後校方希望下學期繼續教，雖然學校沒有重新換約，但按理聘期應到7月31日，然而6月底突然說病假老師要復職，提前將他解僱，導致該份工作未滿一年無法申請失業補助，權益受損，校方卻說一切依法行政。

此外，留停自助餐陋習也在簡章中昭然若揭，不少學校明定，學年中如遇被代理人提前銷假上班、復職，代理人應接受「無條件終止聘約」不得異議的霸王條款，新北某國中甚至要求應聘者要簽切結書，不少代理老師都無奈說，最好挑懸缺，才不會有想領寒暑假薪水的留停老師突然復職。

全國代理代課教師工會理事長黃湘仙批評，教育主管機關不應放任不合理的勞動條件，學校在簡章公告明顯違反勞基法，雇主如提前終止契約，需提前預告及付資遣費，中小企業都不敢如此明目張膽，國家卻如此對待代理老師。

彰師大師資培育中心教授劉世雄則說，教育部只從法規面，忽略從教育專業角度來看留停問題，老師工作並不只到6月就結束，課程後續收尾、成績評量都需要完成，學生有問題難道復職老師可以銜接上來嗎？劉認為，教育主管機關要有擔當、硬起來告訴正式老師，他們無法銜接學生課業，不接受學期中復職，別怕得罪老師，允許投機事情一再發生。

教育部說，教師申請留職停薪，除有突發、臨時等不可預期之緊急情事外，應以學期為單位。針對是否有突發、臨時等不可預期情事，服務學校得組成諮詢小組提供意見，並將持續督導各地方政府，依法審慎妥處留職停薪申請及復職事由。新北教育局則認為，留停原因消滅老師申請提前復職，代理教師自然需終止聘約，並無違反法規。