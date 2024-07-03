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授課比正式教師多 代課師月領不到三萬
學校考量成本，開出領鐘點費的代課教師，但每周代課廿節的國中教師，節數比正式教師多，扣完勞健保卻月領不到三萬元，還要改考卷、寫教案，寒暑假沒有薪水、沒年終。全國代理代課教師工會理事長黃湘仙批評，代課教師的薪水及職業保障，比超商店員還差，學校堪稱「全台最慣老闆」。
代理教師聘期沒保障，代課教師超鐘點情況嚴峻，據國中小教師授課節數訂定基準，專任教師每周鐘點不得超過廿節，但新北不少學校卻開出每周十九、廿節課的代課缺，還有學校開廿五節。新北某國中老師認為，學校開代課缺沒聘期煩惱，既省錢又能解決正式老師不想上的課，效益一石多鳥。
以新北市立丹鳳高中為例，今年開英文代課缺每周廿節、體育廿至廿六節，國中部理化開每周廿節、歷史廿四節等，用國中每節鐘點費三七八元計算，代課廿節月領三萬二四○元，比起上同樣節數的代理老師，月薪整整少二萬元。
黃湘仙觀察，代理師有全年薪後，學校代課缺變多，一來省成本，二來不受教師員額限制。教育部應處理員額結構，才能釜底抽薪。
彰師大師培中心教授劉世雄認為，學校應以「內聘代課，外聘代理」原則，即一個月內的缺額，讓校內老師相互調動代課，一個月以上的缺額就應開代理缺。
新北教育局說，若教師員額數已聘滿，校內仍有剩餘節數，依法由兼任、代課教師或校內正式及代理教師兼課，學校不需報備代課老師缺額，但代理代課教甄需公開，且由校內教評會審議通過後聘任。
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