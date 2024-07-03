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多校「霸王條款」 無條件解聘代理教師

聯合報／ 記者劉懿萱李芯／連線報導
隨著教甄季告一段落，正式老師分發就位，各校近期紛紛開出代理、代課缺，聘期原則上是一學年或一學期。示意圖。本報資料照片
隨著教甄季告一段落，正式老師分發就位，各校近期紛紛開出代理、代課缺，聘期原則上是一學年或一學期。示意圖。本報資料照片

正式教師申請留職停薪，各校會聘請代理教師補足，不少學校明訂「霸王條款」，學期之中遇教師提前銷假上班、復職，代理教師應接受「無條件終止聘約」，不得異議。新北有代理老師六月底突接獲請病假老師將復職，校方提前解僱，導致他工作未滿一年無法申請失業補助，權益受損。

全國代課教師工會批評，條款違反勞基法，一般企業也不敢這樣做。教育部重申，教師申請留停，除非有突發緊急情事，應以學期為單位，會督促各縣市政府落實。

代理、代課教師聘期原則上是一學年或一學期，教育部二○二一年修法，留職停薪應以學期為單位。不過不少學校明定，學年中如遇被代理人提前銷假上班、復職，代理人應接受「無條件終止聘約」不得異議，新北某國中甚至要求應聘者要簽切結書。

中和興南國小張姓代理老師說，學校開出一學期資優班病假留停缺，聘書為去年八月至今年一月卅一日，期滿後校方希望下學期繼續教，雖然學校沒有重新換約，按理聘期應到七月卅一日，卻在六月底突告知病假老師要復職，提前將他解僱，導致該份工作未滿一年無法申請失業補助，權益受損，校方卻說一切依法行政。

全國代理代課教師工會理事長黃湘仙批評，雇主如提前終止契約，需提前預告及付資遣費，學校在簡章公告明顯違反勞基法，教育主管機關不應放任不合理的勞動條件。

新北教育局則認為，留停原因消滅，老師申請提前復職，代理教師自然需終止聘約，並無違反法規。

代理教師 新北 病假

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