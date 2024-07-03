聽新聞
test
0:00 / 0:00

行為準則出爐／院士個人言論 中研院不規範

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

歷經四年半討論，中研院院士會議昨通過「中央研究院院士行為準則」，對於造假、抄襲、歧視、騷擾與霸凌等皆明訂準則，但對言論部分並無任何規定，僅要求中研院院士以院士身分公開提出個人觀點與建議時，應避免讓外界誤會此為反映中研院的立場。對於違反院士行為準則，也無取消追回院士榮譽等相關懲處。

中研院院士會議發言人伍焜玉指出，中研院組織法規定，院士為終身名譽職，沒有取消追回的法源。他也以諾貝爾獎為例，指得主即使有任何道德爭議，也不會被取消獎項。

中央研究院院士行為準則準於二○一九年啟動討論並成立工作小組，但歷經疫情、工作小組召集人辭世等延宕，前兩屆也曾在會議中討論，但未有決議，今年會議繼續討論並擴大參與。伍焜玉表示，昨有一百多位院士參與討論，歷經一個多小時逐條表決完成，待行政程序完備後便會開始執行。

中央研究院院士行為準則工作小組召集人暨發言人吳玉山表示，此一準則參考美國國家科學院、英國與日本等相關機構的規定。這些機構所設計的準則，都不會牽涉到與政治相關的部分，因此中研院院士行為準則只有與研究直接相關的部分才會納入，院士作為國民或其他身分相關的言行爭議，由其他機構規定。

中研院院士行為準則規定，院士應秉持誠信並以最高標準從事學術研究，不得造假、竄改或抄襲；參與審查或發表研究成果有利益衝突之虞時，應揭露可能涉及之相關資訊。在專業領域活動中，應避免歧視、騷擾及霸凌。

中研院 院士

延伸閱讀

中研院院士行為準則出爐 院士為「終身職」無取消法源

【重磅快評】賴清德踐踏中研院 梁文傑打臉賴清德

賴總統：中研院南部院區 著重量子等最新科技

影／中研院第35次院士會議今起登場 賴清德出席致詞

相關新聞

中研院院士孔祥重：讓AI變安全 需文科人才

AI浪潮席捲全球，台灣出現「理工夯人文冷」的現象。中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲講座教授孔祥重卻持相反看...

多校「霸王條款」 無條件解聘代理教師

正式教師申請留職停薪，各校會聘請代理教師補足，不少學校明訂「霸王條款」，學期之中遇教師提前銷假上班、復職，代理教師應接受...

行為準則出爐／院士個人言論 中研院不規範

歷經四年半討論，中研院院士會議昨通過「中央研究院院士行為準則」，對於造假、抄襲、歧視、騷擾與霸凌等皆明訂準則，但對言論部...

授課比正式教師多 代課師月領不到三萬

學校考量成本，開出領鐘點費的代課教師，但每周代課廿節的國中教師，節數比正式教師多，扣完勞健保卻月領不到三萬元，還要改考卷...

陳文成事件43周年紀念會 學生團體籲轉型正義不應暫緩

國立台灣大學學生會與研究生協會、陳文成基金會今日晚間在台大校園舉行陳文成事件43周年紀念晚會。學生團體也呼籲賴清德政府，...

贈全市兒童「免費票券」爆負評 高雄家長會長協會回應了

高雄市公立國小跟附屬幼兒園今年4月兒童節，全市兒童收到由「高雄市各級家長會長協會」提供的兒童動能館免費票券，有家屬事後質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。