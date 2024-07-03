行為準則出爐／院士個人言論 中研院不規範

歷經四年半討論，中研院院士會議昨通過「中央研究院院士行為準則」，對於造假、抄襲、歧視、騷擾與霸凌等皆明訂準則，但對言論部分並無任何規定，僅要求中研院院士以院士身分公開提出個人觀點與建議時，應避免讓外界誤會此為反映中研院的立場。對於違反院士行為準則，也無取消追回院士榮譽等相關懲處。

中研院院士會議發言人伍焜玉指出，中研院組織法規定，院士為終身名譽職，沒有取消追回的法源。他也以諾貝爾獎為例，指得主即使有任何道德爭議，也不會被取消獎項。

中央研究院院士行為準則準於二○一九年啟動討論並成立工作小組，但歷經疫情、工作小組召集人辭世等延宕，前兩屆也曾在會議中討論，但未有決議，今年會議繼續討論並擴大參與。伍焜玉表示，昨有一百多位院士參與討論，歷經一個多小時逐條表決完成，待行政程序完備後便會開始執行。

中央研究院院士行為準則工作小組召集人暨發言人吳玉山表示，此一準則參考美國國家科學院、英國與日本等相關機構的規定。這些機構所設計的準則，都不會牽涉到與政治相關的部分，因此中研院院士行為準則只有與研究直接相關的部分才會納入，院士作為國民或其他身分相關的言行爭議，由其他機構規定。

中研院院士行為準則規定，院士應秉持誠信並以最高標準從事學術研究，不得造假、竄改或抄襲；參與審查或發表研究成果有利益衝突之虞時，應揭露可能涉及之相關資訊。在專業領域活動中，應避免歧視、騷擾及霸凌。