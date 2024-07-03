中研院院士孔祥重：讓AI變安全 需文科人才

AI浪潮席捲全球，台灣出現「理工夯人文冷」的現象。中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲講座教授孔祥重卻持相反看法，認為正是在AI時代，人文領域的人才更形重要，「他們可以把AI變得更安全」。AI如果缺乏民主、自由等價值觀，可以把社會文化轉到全然相反的方向卻不被察覺，比人類還危險。

他也說，台灣擁有民主、多元、自由等價值，應發展和維護符合台灣民主價值的生成式AI模型，進而影響華人社會甚至全球。

孔祥重昨於中研院院士會議中專題演講「擁抱生成式人工智慧」，全場滿座，吸引許多院士聆聽。「想像一下，有一天我們可以使用一支由AI組成的團隊，包括教育工作者、公務員、工程師、 研發專業人員。」他指出，包括科學、醫學、教育、政府服務、產業等所有領域，都需要探索生成式AI的潛在益處和風險，「AI是全民運動，比工業革命還厲害」。

孔祥重指出，AI發展目前有兩大挑戰：節省能源和如何控制。生成式AI模型需不斷更新，耗費的水、電等能源非常驚人，費用甚至高於直接買新的，導致大家不斷買新的模型，造成更多的浪費。

他認為，台灣可以運用在硬體方面的優勢，透過開發高效率的AI計算系統節省能源，也可以鼓勵用戶共享資源，從而降低整體耗能。

台下有院士發問，人類和AI哪個比較危險？孔祥重回答「都很危險」。他受訪時指出，人類的危險是殺人、放炸彈這種明顯可見的危險，但AI的危險並不直接可見，「他可能把整個社會的文化價值都改變」卻不被察覺，這是更可怕的災難。

「想像一下，未來人類可以設計數百萬個AI機器人進行研發，這將對經濟、社會與國家安全產生巨大影響，人類必須確保AI為我們做正確的事」。孔祥重認為，人類必須確保AI數據與人類從歷史中所獲得的智慧與教訓保持一致，而這種一致性可以從人文主義的教育中受益。

孔祥重認為，台灣擁有晶片到系統平台供應鏈硬體中心的世界領先地位，應該發展和維護符合台灣民主價值的GenAl模型，讓台灣成為多元化和包容性內容的文化中心。台灣在生成式AI的內容太少，「全部加起來都沒有美國一間大公司的百分之一」，政府和民間應該勇於投資與補助相關團隊。