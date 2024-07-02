鼓勵讀書 桃市「暑假閱讀寫作多元課程營隊」熱鬧開營

由桃園市教育局指導、桃園市立圖書館主辦的「暑期閱讀寫作多元課程營隊」今天在桃市圖總館開營。教育局長劉仲成致詞時對學員強調，「閱讀真的很重要，只要你們願意看書、喜歡閱讀，圖書館的書看不夠，教育局買給你們。」

桃園市圖今年暑假在總館及13個分館舉辦9種夏令營課程，包括國小的創思寫作、桌遊寫作、故事創作、小小記者、i-Show全球品牌美語營、創新科技人文、SDGs魔法報紙，及適合國中生的閱讀素養營、思辨寫作營。其中，魔法報紙營與人文營是首次推出，各館也刻意挑選與寒假不同主題的營隊課程。劉仲成表示，認真的小孩應該被鼓勵，因此教育局補助教材費。

劉仲成指出，108課綱強調「素養教育」要培養自主學習、解決問題的能力，閱讀就是其中的關鍵。今年大學學測自然科考卷有19頁、1.2萬字，若沒有養成閱讀習慣，這些情境題會看不完，從長遠看，這些也是學子未來上大學、到社會工作要具備的能力。

對於學習，他說，只要有熱情，學習就不會枯燥無味，「閱讀是熱情的來源，興趣是閱讀的入門磚」，他建議同學善用零碎時間，每天擠出30分鐘看書，一年可以讀30本書，不僅開拓視野，更能培養專注力。他同時期許同學能在營隊中學會透過文字、語言，表達想法，善用科技、透過線上交流培養國際觀。

今天參與開幕活動的還有市圖總館長施照輝、聯合報教育事業部總經理潘素滿及各分館館長。

潘素滿表示，科技很重要，但沒有人文的科技是災難，因此這次在復興鄉開辦「創新科技人文營」，就是要引導學生將寫作、閱讀的能力轉化成生活應用能力，老師會教導如何寫好文案，學生只要找到便利的平台、運用科技方式宣傳，就能幫農夫辛苦栽種的作物，銷售到各地。