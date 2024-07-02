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「立體版的白皮書」北市教育博覽會登場 盼傳遞動手做重要性

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
兩年一度台北教育博覽會，今、明兩天於花博爭豔館登場，教育局以去年推出「教育白皮書」10大好學政策為主題，設立展區邀請民眾親身體驗，北市副市長林奕華（左一）教育局長湯志民（左二）也到場參與。記者洪子凱／攝影
兩年一度台北教育博覽會，今、明兩天於花博爭豔館登場，教育局以去年推出「教育白皮書」10大好學政策為主題，設立展區邀請民眾親身體驗，北市副市長林奕華（左一）教育局長湯志民（左二）也到場參與。記者洪子凱／攝影

兩年一度台北教育博覽會，今、明兩天於花博爭豔館登場，教育局以去年推出「教育白皮書」10大好學政策為主題，設立展區邀請民眾親身體驗，局長湯志民形容這是一場「立體版的教育白皮書」，也希望傳遞教育「動手做」的重要性，從國小培養慢慢延伸到高中，更有助於接軌國際。

本次博覽會以去年底教育局推出「教育白皮書」10大好學政策為主題，共設立10大特色展區，包含自主學、跨域學、健康學、實踐學、創新學、幸福學、樂齡學、共榮學、永續學、全球學等，現場還有闖關抽獎活動，可透過手機登入「酷課App」或索取紙本卡闖關，完成任務可兌換獎品及抽限量ipad等好禮。

副市長林奕華到現場體驗活動表示，兩年一次教育博覽會就是要呈現台北市教育進步的面貌，更幫助每個來參觀的人拓展視野，近年來台北市教育在國內外評比皆獲得良好的成績，她強調，「教育絕對是最有價值的投資」不僅僅是栽培一個孩子的未來，更是讓整個台灣與國際接軌重要的發展跟來源。

「這場活動就像立體版的教育白皮書」，教育局長湯志民表示，透過該活動讓大家看見教育的全貌，校長、老師也可以將展覽呈現內容，帶入教育現場教學。他認為，這個時代「實際操作」很重要，有些東西若只是老師台上講學生在下面聽效果有限，但實際做了解原理，學生便可馬上理解，特別是國小較沒有考試壓力，將投入更多資源，並慢慢延伸至國高中。

教育局表示，今年教育博覽會將至明天下午4點，歡迎民眾把握時間參觀。此外，明天下午1點主舞台將舉行雙語論壇，邀請專家學者與現場教育夥伴共同探討雙語議題，包含國際教育融入校本雙語課程、雙語教學課程設計、台灣雙語教育的現況與展望、雙語教師的專業成長、北市雙語教育的行動與改變、成果與分析等，也歡迎有興趣民眾到場聆聽。

北市 教育局 湯志民

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