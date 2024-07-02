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屏縣射擊體驗基地揭牌 射擊模擬電子靶學生喊「很帥」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
教育部屏東縣聯絡處創立「屏東射擊體驗基地」今揭牌，搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍裝備。記者劉星君／攝影
教育部屏東縣聯絡處創立「屏東射擊體驗基地」今揭牌，搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍裝備。記者劉星君／攝影

為增進學生全民國防共識，提升全民防衛技能，教育部屏東縣聯絡處創立「屏東射擊體驗基地」今揭牌，教室有槍枝展示，搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍裝備，不受天候影響，學生直呼「很好玩、很帥」，學習到課本外的知識。

教育部屏東縣聯絡處指出，今年2月起籌備成立至今，設在屏榮高中，教室設有國防武器裝備看板和槍枝展示區，建置射擊模擬電子靶設備，讓學生未來參加實彈射擊體驗活動前，透過T91電動步槍射擊預習及空氣槍射擊體驗，上靶場時不再慌張。

屏東縣聯絡處軍訓督導何戊雄上校說，射擊基地讓學生健康學習、強健體魄的場所，達到維繫正向身心發展，以及提升全民防衛意識；期待在優質的學習環境裡幸福、健康地成長，落實識毒、反毒與拒毒，從中培養守護家園的意識，熱愛自己的國家與文化。

屏榮高中二年級學生楊晴、李芓潁說，射擊體驗很好玩，也很帥，學習到課本以外知識。

屏東縣聯絡處指出，推動「全民國防教育」是強化整體國防安全基礎，透過學生實際感受，激發對全民國防教育的重視及學習興趣，並深化「國家興亡、匹夫有責」的愛國意識。

教育部屏東縣聯絡處創立「屏東射擊體驗基地」今揭牌，搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍裝備。記者劉星君／攝影
教育部屏東縣聯絡處創立「屏東射擊體驗基地」今揭牌，搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍裝備。記者劉星君／攝影
教育部屏東縣聯絡處創立「屏東射擊體驗基地」今揭牌，搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍裝備。記者劉星君／攝影
教育部屏東縣聯絡處創立「屏東射擊體驗基地」今揭牌，搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍裝備。記者劉星君／攝影
教育部屏東縣聯絡處創立「屏東射擊體驗基地」今揭牌，搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍裝備。記者劉星君／攝影
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教育部屏東縣聯絡處創立「屏東射擊體驗基地」今揭牌，搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍裝備。記者劉星君／攝影
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屏東縣 民防 軍訓

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