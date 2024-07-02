退場條例修正案公開徵求接辦者 教團憂私校淪財團禁臠

高教工會今天召開記者會，指日前針對國民黨欲修正《私校退場條例》第24條發布聲明，未料事後卻收到一私立大專校院發出律師函，要求撤銷聲明，否則將對工會提起訴訟。但工會重申堅守高教公共化理念，私校不屬於家族私產、拒絕財團入主私校侵害師生權益。

國民黨籍立法委員日前提議修改《私校退場條例》第24條，新增受專案輔導的待退私校，在退場前強制一年以上時間公開徵求欲接辦者。

但高教工會日前指出，草案恐開啟財團入主巧門。待退私校往往是因生源不足或有財務困難，甚至多有欠薪等狀況，此時公開徵求接辦者，則必然是以讓出董事席次換取財務挹注，導致接辦者多不是熱心教育的公益人士，而是政商勢力欲藉此入主私校，讓私校淪為禁臠。

高教工會今再度召開記者會指出，如亞太創意技術學院、台灣觀光學院等多有財團涉入痕跡，在還有學生的狀態下，甚至違法資遣全數教師；抑或者財團先前強調永續經營、原校畢業等承諾陸續跳票，走向逼迫教師簽署資遣同意書。

高教工會理事長周平指出，依據現行《私校法》以及《私校退場條例》，經營欠佳的私校都是朝向公共化停招、停辦再解散清算，但依照國民黨團退場條例修正案，即使清算尚未完成都能由財團接辦，但公益董事的任務為執行清算後交由公共使用，如此的草案，便會讓公益董事產生錯亂。

周平指出，根據過往數起私校退場案例多有財團介入，因覬覦校產和校地進而快速清空教師和學生，甚至號稱教師是自願離退，接手後招生數僅不到一千人，卻能掌握龐大校地校產。「形容他們是禿鷹，我覺得不符其實。」禿鷹是自然界的清道夫，協助生物回歸自然，但財團入主私校，只是寄生續存、利用其剩餘價值。

高教工會組織部主任林柏儀也指出，高教工會不認同《私校退場條例》第24條修正草案，未必能幫助到私校，還可能導致財團入主後師生權益受損、土地倫為他人所有。

另外，林柏儀也表示，日前工會發布新聞稿上指出，興國管理學院於中信金集團入主後更名為中信金融管理學院，但興國教師竟都受逼退。未料中信金融管理學院日前卻發布律師函，認為是工會散播不實訊息，要求撤銷聲明並致歉。又工會先前已向教師查證，內容均有所本，未來在高教公共化立場上依舊不會退縮。