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113年公費留學考簡章公告 將錄取161人、特殊生名額增一倍

中央社／ 台北2日電
教育部113年公費留學考試簡章公布，7月16日起受理報名，10月筆試、12月面試，預定錄取161名，其中特殊生錄取名額從20名提高至40名。示意圖。圖／Ingimage
教育部113年公費留學考試簡章公布，7月16日起受理報名，10月筆試、12月面試，預定錄取161名，其中特殊生錄取名額從20名提高至40名。示意圖。圖／Ingimage

教育部113年公費留學考試簡章公布，7月16日起受理報名，10月筆試、12月面試，預定錄取161名，其中特殊生錄取名額從20名提高至40名。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育高階專業人才，拓展青年學子宏觀國際視野及強化專業知能，教育部辦理公費留學考試，甄選優秀人才出國深造，有意報考者即日起可上網參閱簡章。

教育部表示，113年公費留學考試訂於10月5日舉辦筆試、12月7日及8日舉行面試，7月16日上午8時至7月30日下午5時期間受理網路報名，考試科目為國文作文與專門科目2科，共計3科。

113年公費留學考試共19學群92個學門，預訂錄取161名，包括一般公費生111名、勵學優秀公費生10名、原住民公費生20名、身心障礙公費生10名、赴新南向國家公費留學10名，12月31日公布錄取名單。

教育部提到，113年公費留學考試的特殊生錄取名額倍增（包含勵學優秀公費生、原住民公費生及身心障礙公費生），從20名提高至40名，並調升生活費額度，以鼓勵並支持較不具出國條件的學子赴海外攻讀學位，一圓出國留學夢。

錄取公費留學考試者，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市別提供不同標準生活費，最高可達每年生活費2.5萬美元，3類特殊生將酌增生活費額度；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，受獎年限3年總額上限為9萬美元。

公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門的研究領域仍可攻讀碩士學位；3類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。

公費 教育部 留學

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