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捷克作家閱讀月開幕 台灣文學國際發聲

中央社／ 台北2日電

中東歐地區著名文學活動、捷克「作家閱讀月」1日於捷克第二大城布爾諾開幕，台灣為今年度主題國，31名台灣作家赴捷克與斯洛伐克參與，推廣台灣文學

根據文化部發布新聞稿，開幕活動包括文化部政務次長李靜慧、駐捷克代表柯良叡、捷克文化部次長翁瑞、赫拉斯特、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮等人出席。

台灣作家李昂現場朗讀「彩妝血祭」，透過文學傳達台灣228事件受難者歷史及性別認同議題。

文化部政務次長李靜慧致詞表示，台灣為「作家閱讀月」第一個亞洲主題國，此次到訪捷克，深刻理解捷克人如何透過語言、文學建立「捷克文化共同體」。近年台捷友好，兩國在歷史和地緣上有相似之處，透過文學及母語朗讀的形式，將台灣島嶼上的故事帶到中東歐，是極具意義的文化交流。

開幕式現場也同步播放文化部長李遠朗讀個人作品「走路・回家」序章的影片。李遠以文字濃縮台灣近當代重要的歷史進程，呈現台灣社會的變遷與發展，為本次台灣主題國開幕式增添亮點。

李昂現場分享，她在美國求學期間，親眼見識到的美國的女性運動，而自己的作品被翻譯成多國語言，陸續獲邀赴海外演講，也開拓她的眼界。李昂強調，當今台灣自由的土壤，是重要的創作養分，而自由帶來的眾聲喧嘩，也要學著包容與聆聽。

「作家閱讀月」接下來為期1個月的馬拉松式朗讀活動，台灣讀者自即日起至8月3日，也能透過「作家閱讀月」FB粉絲專頁觀看相關直播。

台灣文學 捷克 文化部 李昂

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