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全國台灣文學營 亞洲大學4日登場

中央社／ 台北2日電
亞洲大學。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影
亞洲大學。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影

2024「「全國台灣文學營」」4日於台中亞洲大學舉行，今年主題「我們的夏天，文學的癮」，包括藝文、電影、戲劇、表藝領域60名專家授課，超過200名愛好者參與這項文學盛事。

根據印刻文學發布新聞稿，本屆「全國台灣文學營」報名參加者，最年長者72歲，最年輕13歲，授課內容包含小說、散文、新詩；當紅電影、影視劇本IP創作以及表演藝術。

營隊由作家楊照擔任營主任，並由知名作家帶班指導，分別為小說組：童偉格、楊富閔；散文組：高翊峰、吳曉樂；新詩組：曹馭博；電影組：葉天倫；影視劇本創作：劉梓潔；表演藝術：王嘉明。

講師陣容包括首次前來授課的林徹俐、蕭瑋萱、騷夏、無影無蹤（翁煌德），以及往年備受歡迎的駱以軍、簡媜、胡淑雯等作家；電影與劇本創作領域更有監製「想見你」的林孝謙、「茶金」導演林君陽、「我們與惡的距離」編劇呂蒔媛、「勸世三姐妹」編劇詹傑等師資。

表演藝術則邀請相聲瓦舍創辦人馮翊綱與演員鄧九雲等人授課。

營隊還安排文學小旅行，到921地震教育園區深入從未癒的地景，思索凝滯的傷痕，此外還「電影之夜」安排放映紀錄片「我記得」，由導演林俊頴參與映前座談。

新聞稿指出，近年AI崛起，主辦單位仍堅定信賴文學，相信創作的強盛力量。作家吳曉樂指出，文學愛好者的相聚是讓「少數成了少數們。花依然在危崖上，要攀過去，倒也沒有那麼緊張了」；童偉格也表示，「伴行向夜，穿過潮聲與靜默，抵達最終的烈焰」。

亞洲大學 台灣文學

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