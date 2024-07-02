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與鄭英耀同來自中山大學 教育部主秘林伯樵上任
教育部長鄭英耀新團隊上任一個多月，教育部發布新聞稿表示，主任秘書林伯樵於今（2）日就任。林伯樵為中山大學化學系特聘教授，借調時尚在學校擔任教務長一職，是同樣來自中山大學的鄭英耀從高雄帶來的助手。
教育部表示，林伯樵為中央研究院國際院生暨國立清華大學化學系博士，曾任國立清華大學博士後研究員、德國馬克斯普郎克研究院博士後研究員、國立中山大學化學系助理教授、副教授、教授，並曾兼任國立中山大學理學國際博士學位學程主任、副教務長、教務長等職。
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