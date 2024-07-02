與鄭英耀同來自中山大學 教育部主秘林伯樵上任

近期輝達執行長黃仁勳在演講中提到，台積電在先進製程上的市占率，已高達全世界七、八成以上，先進製程幾乎就是台積電獨大了。他建議，台灣應傾力將資源朝高科技發展，但不論是學者、專家或工會卻認為，政府資源過度集中在半導體和AI等高科技產業，將壓抑其他產業的均衡發展，不利台灣整體競爭力。

2024-07-02 09:32