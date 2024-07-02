時報文學獎徵件開跑 新增家族書寫獎項
第45屆「時報文學獎」徵件開跑，本屆延續網路報名徵件，分報導文學、散文、新詩、短篇小說等共4類，其中報導文學類特別限定以家族故事為主題 ，鼓勵書寫個人家族故事。
根據主辦單位提供新聞稿，「時報文學獎」由旺旺中時媒體集團主辦，備受全球華人關注，「時報文學獎」自1978年創辦，以「放眼大陸，熱愛台灣，胸懷天下」為目標，廣邀華文世界文學好手參與。
新聞稿指出，報導文學被視為社會現象的探照燈，目前所有文學獎中，時報文學獎最重視報導文學類型寫作，本屆特別鎖定家族故事書寫，盼由民眾透過家族史閱讀世代的故事與社會變遷的縮影。
主辦單位表示，在訊息傳播方式改變，寫作者對「報導文學」的觀念仍有些模糊。期則寫作者從家族史寫作開始，邁開報導文學的第一步。
「時報文學獎」採網路報名，網址：https://prize.turnnewsapp.com/way。
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